Водителя уволили за неподобающее поведение с льготниками в Кропивницком

Согласно информации, водитель дерзко высказывался в адрес пассажиров-льготников. В частности, в отношении слепой женщины. Свидетелем разговора стал советник городского головы Виктор Танцюра.

По словам В.Танцюры, пассажирка с инвалидностью не заплатила. И здесь водитель, несмотря на предоставленное ей государством право на бесплатный проезд, заявил: "Если бы знал, что не заплатишь, то и не остановился!".

Советник городского головы обратился по этому поводу к начальнику городского управления развития транспорта и связи Александру Вергуну. Он сообщил об инциденте перевозчику, который обслуживает маршрут № 6 (ФЛП Кобченко В.В.). Тот рассказал, что на водителя в тот день поступила не одна жалоба.

Два месяца назад он уволился с этого же автопредприятия, а неделю назад попросился назад. Его взяли, и за неподобающее поведение с пассажирами уже уволили.