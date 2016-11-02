Водителя уволили за неподобающее поведение с льготниками в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Кропивницком водителя микроавтобуса маршрута №6 (с номерным знаком 71-79) уличили в неподобающем поведении с пассажирами льготных категорий. Сейчас мужчина уволен. Об этом проинформировали в пресс-службе городского совета, сообщает УНН.
Согласно информации, водитель дерзко высказывался в адрес пассажиров-льготников. В частности, в отношении слепой женщины. Свидетелем разговора стал советник городского головы Виктор Танцюра.
По словам В.Танцюры, пассажирка с инвалидностью не заплатила. И здесь водитель, несмотря на предоставленное ей государством право на бесплатный проезд, заявил: "Если бы знал, что не заплатишь, то и не остановился!".
Советник городского головы обратился по этому поводу к начальнику городского управления развития транспорта и связи Александру Вергуну. Он сообщил об инциденте перевозчику, который обслуживает маршрут № 6 (ФЛП Кобченко В.В.). Тот рассказал, что на водителя в тот день поступила не одна жалоба.
Два месяца назад он уволился с этого же автопредприятия, а неделю назад попросился назад. Его взяли, и за неподобающее поведение с пассажирами уже уволили.