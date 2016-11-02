Водія звільнили через неналежну поведінку з пільговиками у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Кропивницькому водія мікроавтобуса маршруту №6 (з номерним знаком 71-79) викрили у неналежній поведінці з пасажирами пільгових категорій. Наразі чоловіка звільнено. Про це проінформували у прес-службі міської ради, повідомляє УНН.
Згідно з інформацією, водій зухвало висловлювався на адресу пасажирів-пільговиків. Зокрема, щодо незрячої жінки. Свідком розмови став радник міського голови Віктор Танцюра.
За словами В.Танцюри, пасажирка з інвалідністю не заплатила. І тут водій, не зважаючи на надане їй державою право на безкоштовний проїзд, заявив: “Якби знав, що не заплатиш, то й не зупинився!”.
Радник міського голови звернувся з цього приводу до начальника міського управління розвитку транспорту і зв’язку Олександра Вергуна. Він повідомив про інцидент перевізникові, що обслуговує маршрут № 6 (ФОП Кобченко В. В.). Той розповів, що на водія того дня надійшла не одна скарга.
Два місяці тому він звільнився із цього ж автопідприємства, а тиждень тому попросився назад. Його взяли, та за неналежну поведінку з пасажирами вже звільнили.