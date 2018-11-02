Водителя, который въехал в пост полиции, забрала "скорая"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Водителя, который въехал в пост полиции на улице Богатырской в Киеве, госпитализировали для медицинского осмотра. Об этом сообщила служба коммуникации патрульной службы полиции в комментарии корреспонденту.
"Действительно, произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Богатырской около 7:30", - отметили в пресс-службе.
По предварительным данным, водитель автомобиля Ford не справился с управлением и врезался в электроопору, после чего наехал на стационарный пост полиции.
Как отметили в ведомстве, водителя забрала "скорая" для медицинского осмотра. Информации о пострадавших нет.
Сейчас на месте ДТП работают патрульные.
Как сообщал УНН, из-за ДТП на Богатырской образовались автомобильные заторы в этом районе.