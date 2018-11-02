Водія, який в'їхав у пост поліції, забрала "швидка"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Водія, який в'їхав в пост поліції на вулиці Богатирській в Києві, шпиталізували для медичного огляду. Про це повідомила служба комунікації Патрульної служби поліції в коментарі кореспонденту УНН.
"Дійсно, сталася дорожно-транспортна пригода на вулиці Богатирській близько 7:30", - зазначили в прес-службі.
За попередніми даними, водій автомобіля Ford не впорався з керуванням і врізався в електроопору, після чого наїхав на стаціонарний пост поліції.
Як зазначили у відомстві, водія забрала "швидка" для медичного огляду. Інформації про постраждалих немає.
Наразі на місці ДТП працюють патрульні.
Як повідомляв УНН, через ДТП на Богатирській утворилися автомобільні затори у цьому районі.