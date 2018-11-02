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Водія, який в'їхав у пост поліції, забрала "швидка"

Водія, який в'їхав у пост поліції, забрала "швидка"

Київ • УНН

 • 14458 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Водія, який в'їхав в пост поліції на вулиці Богатирській в Києві, шпиталізували для медичного огляду. Про це повідомила служба комунікації Патрульної служби поліції в коментарі кореспонденту УНН.

"Дійсно, сталася дорожно-транспортна пригода на вулиці Богатирській близько 7:30", - зазначили в прес-службі.

За попередніми даними, водій автомобіля Ford не впорався з керуванням і врізався в електроопору, після чого наїхав на стаціонарний пост поліції.

Як зазначили у відомстві, водія забрала "швидка" для медичного огляду. Інформації про постраждалих немає.

Наразі на місці ДТП працюють патрульні.

Як повідомляв УНН, через ДТП на Богатирській утворилися автомобільні затори у цьому районі.

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