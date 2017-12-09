Водитель сбил пешехода насмерть на Бориспольской трассе, в Киеве

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 16977 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 32048 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 102830 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 111401 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 132539 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107002 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108514 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113262 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117451 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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9 марта, 17:47 • 123213 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Водитель сбил пешехода насмерть на Бориспольской трассе, в Киеве

Водитель сбил пешехода насмерть на Бориспольской трассе, в Киеве

Киев  •  УНН

 • 14685 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Смертельное ДТП произошло на Бориспольской трассе, в Киеве, об этом на своей странице в Facebook сообщил портал dtp.kiev.ua , передает УНН.

"Автомобиль Хюндай насмерть сбил пешехода нарушителя. Мужчина погиб мгновенно", - говорится в сообщении.

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На месте работают полиция и следственно-оперативная группа.

Напомним, в столице на улице Сырецкой водитель автомобиля BMW на высокой скорости сбил мужчину на тротуаре , после чего скрылся с места инцидента.

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