Водитель сбил пешехода насмерть на Бориспольской трассе, в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Смертельное ДТП произошло на Бориспольской трассе, в Киеве, об этом на своей странице в Facebook сообщил портал dtp.kiev.ua , передает УНН.
"Автомобиль Хюндай насмерть сбил пешехода нарушителя. Мужчина погиб мгновенно", - говорится в сообщении.
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На месте работают полиция и следственно-оперативная группа.
Напомним, в столице на улице Сырецкой водитель автомобиля BMW на высокой скорости сбил мужчину на тротуаре , после чего скрылся с места инцидента.