Водій збив пішохода насмерть на Бориспільській трасі, у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Смертельна ДТП трапилась на Бориспільській трасі, у Києві, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив портал dtp.kiev.ua, передає УНН.
"Автомобіль Хюндай на смерть збив пішохода порушника. Чоловік загинув миттєво," - йдеться в повідомленні.
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На місці працюють поліція та слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, в столиці на вулиці Сирецькій водій автомобіля BMW на високій швидкості збив чоловіка на тротуарі, після чого втік з місця інциденту.