Водитель сбил насмерть 87-летнюю женщину на пешеходном переходе в Донецкой области
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 7 августа. УНН. Около 8.00 в Мангуше 51-летний водитель автомобиля "Шевроле Авео", приближаясь к пешеходному переходу, не был внимательным, не сбавил скорость движения, не предоставил дорогу и совершил наезд на 87-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУ ЧП в Донецкой области.
Как сообщили в пресс-службе, от полученных травм пешеход погибла на месте.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией - ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего).
Проводится следствие.