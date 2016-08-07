Водитель сбил насмерть 87-летнюю женщину на пешеходном переходе в Донецкой области

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 7 августа. УНН. Около 8.00 в Мангуше 51-летний водитель автомобиля "Шевроле Авео", приближаясь к пешеходному переходу, не был внимательным, не сбавил скорость движения, не предоставил дорогу и совершил наезд на 87-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУ ЧП в Донецкой области.