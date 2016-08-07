Водій збив на смерть 87-річну жінку на пішохідному переході в Донецькій області
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 7 серпня. УНН. Близько 8.00 у Мангуші 51-річний водій автомобілю “Шевролет Авео”, наближаючись до пішохідного переходу, не був уважним, не зменшив швидкість руху, не надав дорогу та скоїв наїзд на 87-річну жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службу ГУ НП у Донецькій області.
Як повдіомили у прес-службі, від отриманих травм пішохід загинула на місті.
Відомості за даним фактом внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією – ст. 286 ч. 2 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого).
Проводиться слідство.