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Водитель "евробляхи" катался по столице с гранатой

Киев • УНН

 • 6243 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Киеве полицейские при осмотре автомобиля JEEP Grand Cherokee на иностранном регистрации, нашли в подлокотнике у водительского места гранату РГД-5 с запалом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Водитель "евробляхи" катался по столице с гранатой

Согласно сообщению, за рулем внедорожника находился 33-летний украинец. По его словам, гранату в этот же день случайно нашел на улице.

В полиции отметили, что взрывоопасный предмет был направлен на экспертизу. Мужчину задержали за незаконное обращение с оружием и боеприпасами.

Ему грозит срок до семи лет лишения свободы.

Ранее УНН сообщал, что владелец "евробляхи" пытался дважды на скорости прорваться в Украину.

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