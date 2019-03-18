Водитель "евробляхи" катался по столице с гранатой
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Киеве полицейские при осмотре автомобиля JEEP Grand Cherokee на иностранном регистрации, нашли в подлокотнике у водительского места гранату РГД-5 с запалом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
Согласно сообщению, за рулем внедорожника находился 33-летний украинец. По его словам, гранату в этот же день случайно нашел на улице.
В полиции отметили, что взрывоопасный предмет был направлен на экспертизу. Мужчину задержали за незаконное обращение с оружием и боеприпасами.
Ему грозит срок до семи лет лишения свободы.
Ранее УНН сообщал, что владелец "евробляхи" пытался дважды на скорости прорваться в Украину.