Водій "євробляхи" катався по столиці з гранатою
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Києві поліцейські під час огляду автомобіля JEEP Grand Cherokee на іноземній реєстрації, знайшли у підлокітнику біля водійського місця гранату РГД-5 із запалом. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу столичної поліції.
Згідно із повідомленням, за кермом позашляховика перебував 33-річний українець. З його слів, гранату в цей же день випадково знайшов на вулиці.
У поліції зазначили, що вибухонебезпечний предмет був направлений на експертизу. Чоловіка затримали за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.
Йому загрожує строк до семи років позбавлення волі.
Раніше УНН повідомляв, що власник "євробляхи" намагався двічі на швидкості прорватися в Україну.