Водитель устроил стрельбу на дороге в Киеве, полиция ищет свидетелей

"По факту происшествия мы начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и проводим все необходимые следственные действия. Поэтому мы обращаемся к гражданам, которые владеют какой-либо информацией относительно указанного события или лица водителя, или местонахождение автомобиля "Фольксваген Мультивэн", обратиться в Днепровское управление полиции по адресу: г. Киев, улица Красноткацкая, 2. Контактные телефоны: (067) 912-63-45, (093) 503-42-68 или 102. Конфиденциальность и денежное вознаграждение гарантируется", - заявил Пасичник.

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По информации полиции, 15 декабря около 13:30 в дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о том, что неподалеку перекрестка улиц Строителей и Красноткацкой произошел конфликт между водителями двух транспортных средств. Неизвестный в возрасте 35-40 лет, двигаясь на автомобиле черного цвета "Фольксваген Мультивэн", совершил опережение микроавтобуса белого цвета "Мерседес Спринтер". Далее из неустановленного огнестрельного оружия он выстрелил в сторону микроавтобуса, чем повредил пассажирское стекло, а осколки стали причиной телесных повреждений 19-летнего водителя. С места происшествия незнакомец сразу исчез.

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