Водитель устроил стрельбу на дороге в Киеве, полиция ищет свидетелей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Киевская полиция разыскивает свидетелей стрельбы на дороге неподалеку перекрестка улиц Строителей и Красноткацкой в Днепровском районе города. Об этом сообщает начальник следственного отдела Днепровского УП Андрей Пасичник, передает УНН.
"По факту происшествия мы начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и проводим все необходимые следственные действия. Поэтому мы обращаемся к гражданам, которые владеют какой-либо информацией относительно указанного события или лица водителя, или местонахождение автомобиля "Фольксваген Мультивэн", обратиться в Днепровское управление полиции по адресу: г. Киев, улица Красноткацкая, 2. Контактные телефоны:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве мужчина стрелял по прохожим и поджег собственный балкон
По информации полиции, 15 декабря около 13:30 в дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о том, что неподалеку перекрестка улиц Строителей и Красноткацкой произошел конфликт между водителями двух транспортных средств. Неизвестный в возрасте 35-40 лет, двигаясь на автомобиле черного цвета "Фольксваген Мультивэн", совершил опережение микроавтобуса белого цвета "Мерседес Спринтер". Далее из неустановленного огнестрельного оружия он выстрелил в сторону микроавтобуса, чем повредил пассажирское стекло, а осколки стали причиной телесных повреждений 19-летнего водителя. С места происшествия незнакомец сразу исчез.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве произошла перестрелка, есть пострадавший