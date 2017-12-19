Водій влаштував стрілянину на дорозі у Києві, поліція шукає свідків

“За фактом події ми розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України та проводимо усі необхідні слідчі дії. Тож ми звертаємося до громадян, які володіють будь-якою інформацією стосовно вказаної події або особи водія, або місцезнаходження автомобіля „Фольксваген Мультівен“, звернутися до Дніпровського управління поліції за адресою: м. Київ, вулиця Червоноткацька, 2. Контактні телефони: (067) 912-63-45, (093) 503-42-68 або 102. Конфіденційність та грошова винагорода гарантується”, — заявив Пасічник.

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За інформацією поліції, 15 грудня близько 13:30 до чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про те, що неподалік перехрестя вулиць Будівельників та Червоноткацькій стався конфлікт між водіями двох транспортних засобів. Невідомий віком 35-40 років, рухаючись автомобілем чорного кольору “Фольксваген Мультівен”, здійснив випередження мікроавтобуса білого кольору “Мерседес Спринтер”. Далі із невстановленої вогнепальної зброї він вистрелив у бік мікроавтобусу, чим пошкодив пасажирське скло, а його уламками спричинив тілесні ушкодження 19-річному водієві. З місця події незнайомець відразу зник.

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