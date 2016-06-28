Водитель автомобиля, который въехал в дерево, погиб на месте ДТП в Хмельницком

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 УК.

Также поступило сообщение от врачей скорой помощи о еще одном ДТП с пострадавшими, которое произошло в Хмельницком возле ресторана "Радуга". Об этом корреспонденту УНН сообщила старший инспектор полиции г. Хмельницького Екатерина Терещенко.

Напомним, в Хмельницком больше 2 часов бушует непогода. Сильный ветер и дождь. Некоторые дороги и переулки города подтоплены водой.