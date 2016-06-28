Водитель автомобиля, который въехал в дерево, погиб на месте ДТП в Хмельницком
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 28 июня. УНН. Водитель автомобиля "Ауди", который въехал в дерево, погиб на месте ДТП в Хмельницком. Двух пассажиров 1979 и 1980 г.р. с телесными повреждениями госпитализировано в областную больницу. Об этом корреспонденту УНН сообщили в СК ГУНПУ в Хмельницкой области.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 УК.
Также поступило сообщение от врачей скорой помощи о еще одном ДТП с пострадавшими, которое произошло в Хмельницком возле ресторана "Радуга". Об этом корреспонденту УНН сообщила старший инспектор полиции г. Хмельницького Екатерина Терещенко.
Напомним, в Хмельницком больше 2 часов бушует непогода. Сильный ветер и дождь. Некоторые дороги и переулки города подтоплены водой.