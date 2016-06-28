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Водій автомобіля, який в'їхав у дерево, загинув на місці ДТП у Хмельницькому

Водій автомобіля, який в'їхав у дерево, загинув на місці ДТП у Хмельницькому

Київ • УНН

 • 15547 перегляди

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 28 червня. УНН. Водій автомобіля "Ауді", який в'їхав у дерево, загинув на місці ДТП у Хмельницькому. Двох пасажирів 1979 і 1980 р.н. з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до обласної лікарні. Про це кореспонденту УНН повідомили у СК ГУНПУ у Хмельницькій області.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Відомості про подію внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 ККУ.

Також надійшло повідомлення від лікарів швидкої допомоги про ще одну ДТП з потерпілими, яка сталася у Хмельницькому поблизу ресторану "Веселка". Про це кореспонденту УНН повідомила ст. інспектор поліції м. Хмельницький Катерина Терещенко.

Нагадаємо, у Хмельницькому більше 2 годин вирує негода. Сильний вітер і дощ. Деякі дороги та провулки міста підтоплено водою.

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