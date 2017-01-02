Водитель автомобиля подтвердил версию С.Пашинского - А.Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Версию депутата Сергея Пашинского о нападении подтвердил владелец авто, из-за которого возник конфликт. Об этом заявил коллега С.Пашинского по фракции "Народный фронт", внештатный советник главы МВД Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина", передает УНН.
"Есть свидетельства неангажированного свидетеля - владельца того самого автомобиля, который был без габаритных знаков и который стоял на дороге. Этот человек дал показания, которые полностью подтвердили версию Сергея Пашинского", - заявил А.Геращенко.
Напомним, что вчера депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский сообщил о нападении на него в канун Нового года, нардеп прострелил ногу нападающему.