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Водитель автомобиля подтвердил версию С.Пашинского - А.Геращенко

Водитель автомобиля подтвердил версию С.Пашинского - А.Геращенко

Киев • УНН

 • 5394 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Версию депутата Сергея Пашинского о нападении подтвердил владелец авто, из-за которого возник конфликт. Об этом заявил коллега С.Пашинского по фракции "Народный фронт", внештатный советник главы МВД Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина", передает УНН.

"Есть свидетельства неангажированного свидетеля - владельца того самого автомобиля, который был без габаритных знаков и который стоял на дороге. Этот человек дал показания, которые полностью подтвердили версию Сергея Пашинского", - заявил А.Геращенко.

Напомним, что вчера депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский сообщил о нападении на него в канун Нового года, нардеп прострелил ногу нападающему.

Украинские Национальные Новости

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