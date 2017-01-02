Водій автомобіля підтвердив версію С.Пашинського - А.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Версію депутата Сергія Пашинського про напад підтвердив власник авто, через який виник конфлікт. Про це заявив колега С.Пашинського по фракції "Народний фронт", позаштатний радник глави МВС Антон Геращенко в ефірі телеканалу "112 Україна", передає УНН.
"Є свідчення неангажованого свідка - власника того самого автомобіля, який був без габаритних знаків і який стояв на дорозі. Цей чоловік дав свідчення, які повністю підтвердили версію Сергія Пашинського", - заявив А.Геращенко.
Нагадаємо, що вчора депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський повідомив про напад на нього в переддень Нового року, нардеп прострелив ногу нападнику.