Водители вовремя не вернулись в Украину: еще 24 перевозчиков отключили от системы "Шлях"

Комиссия по прекращению доступа лицензиатов к Единому комплексу информационных систем Укртрансбезопасности отключила от системы "Шлях" 24 перевозчиков. Об этом сообщили в Укртрансбезопасности в среду, пишет УНН.

Детали

"24 перевозчика отключены от системы "Шлях" за системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что по материалам Государственной пограничной службы Украины "указанные перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу". "Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы", - отметили в Укртрансбезопасности.

Как указано, отключение осуществлено на три месяца.

Сообщается, что на рассмотрение Комиссии подано еще десятки фактов злоупотреблений по внесению данных в систему. После проверки информации по каждому случаю будет принято решение.

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