В Николаевской области руководителя Укртрансбезопасности разоблачили на систематических поборах с перевозчиков

В Николаевской области правоохранители разоблачили руководителя Укртрансбезопасности на системных взятках с перевозчиков. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, пишет УНН.

Детали

Следователи выяснили, что днем мужчина зарабатывал не менее 50 тыс. грн незаконной прибыли за "контроль" над безопасностью на транспорте. Правоохранители задержали чиновника Укртрансбезопасности во время получения очередной взятки.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по 5 фактам вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины), решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы - резюмировали в Государственном бюро расследований.

В ведомстве добавляют, что сейчас устанавливается круг причастных к сделке лиц.

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Дополнение

В ГБР рассказали, что в течение 2023 года и до начала 2024 года исполняющий обязанности начальника Укртрансбезопасности в Николаевской области наладил систему поборов с предпринимателей.

Он установил ежемесячную "таксу" от 500 грн до 5 тыс. грн с перевозчика за возможность спокойно работать при перевозке товаров по области. Сумма зависела от количества грузовиков у коммерсантов.

Напомним

Жителя Киева, который использовал поддельное удостоверение сотрудника ГБР, чтобы избежать штрафов за нарушение правил дорожного движения, разоблачили сотрудники ГБР, которые также нашли оружие и наркотики во время обыска в его квартире.