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На Миколаївщині керівника Укртрансбезпеки викрили на систематичних поборах з перевізників

Київ • УНН

 • 25242 перегляди

У Миколаївській області правоохоронці викрили керівника Укртрансбезпеки на систематичному отриманні хабарів від перевізників у розмірі щонайменше 50 000 гривень на день.

На Миколаївщині керівника Укртрансбезпеки викрили на систематичних поборах з перевізників

У Миколаївській області правоохоронці викрили керівника Укртрансбезпеки на системних хабарях з перевізників. Про це повідомляє пресслужба ДБР, пише УНН.

Деталі

Слідчі з'ясували, що вдень чоловік заробляв щонайменше 50 тис. грн незаконного прибутку за "контроль" над безпекою на транспорті. Правоохоронці затримали посадовця Укртрансбезпеки під час отримання чергового хабаря.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за 5 фактами вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України), вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі

- резюмували в Державному бюро розслідувань. 

У відомстві додають, що наразі встановлюється коло причетних до оборудки осіб.

У Вінниці СБУ ліквідувала масштабну схему розкрадання коштів на забезпеченні військових26.02.24, 17:45 • 24558 переглядiв

Доповнення

У ДБР розповіли, що протягом 2023 року та до початку 2024 року виконувач обов’язків начальника Укртрансбезпеки у Миколаївській області налагодив систему поборів з підприємців.

Він встановив щомісячну "таксу" від 500 грн до 5 тис. грн з перевізника за можливість спокійно працювати при перевезенні товарів областю. Сума залежала від кількості вантажівок у комерсантів.

Нагадаємо

Жителя Києва, який використовував підроблене посвідчення співробітника ДБР, щоб уникнути штрафів за порушення правил дорожнього руху, викрили співробітники ДБР, які також знайшли зброю та наркотики під час обшуку в його помешканні.

Володимир Омельченко

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