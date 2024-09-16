Женщина-водитель врезалась машиной в столб: 3-летний ребенок погиб, его 5-летняя сестра в больнице

3-летний ребенок погиб, его 5-летняя сестра травмирована в дорожно-транспортном происшествии в Винницкой области, сообщили в ГУНП в области в понедельник, пишет УНН.

Детали

ДТП произошло 15 сентября около 17:10.

В результате аварии 3-летняя девочка от полученных травм погибла на месте происшествия, а ее 5-летнюю сестренку с телесными повреждениями госпитализировали. Следователи назначили проведение экспертиз для установления причин аварии - сообщили в полиции.

По предварительной информации следствия, 27-летняя женщина-водитель автомобиля Opel Zafira не справилась с управлением и допустила столкновение с электроопорой.

В результате ДТП 3-летняя девочка, которая, как сообщается, находилась на переднем сиденье, не оборудованном для перевозки детей, погибла на месте происшествия, а ее сестренку с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

Водитель освидетельствована, она трезвая. Автомобиль помещен на штрафплощадку.

По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

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