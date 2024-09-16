Водійка врізалася автівкою в стовп: 3-річна дитина загинула, її 5-річна сестра в лікарні
Київ • УНН
У Вінницькій області 27-річна водійка Opel Zafira зіткнулася з електроопорою. 3-річна дівчинка загинула на місці, її 5-річна сестра госпіталізована. Водійці загрожує до 8 років ув'язнення.
3-річна дитина загинула, її 5-річна сестра травмована у дорожньо-транспортній пригоді у Вінницькій області, повідомили у ГУНП в області у понеділок, пише УНН.
Деталі
ДТП сталась 15 вересня близько 17:10.
В результаті аварії 3-річна дівчинка від отриманих травм загинула на місці події, а її 5-річну сестричку із тілесними ушкодженнями госпіталізували. Слідчі призначили проведення експертиз для встановлення причин аварії
За попередньою інформацією слідства, 27-річна водійка автомобіля Opel Zafira не впоралась з керуванням та допустила зіткнення з електроопорою.
Внаслідок ДТП 3-річна дівчинка, яка, як повідомляється, перебувала на передньому сидінні, не обладнаному для перевезення дітей, загинула на місці події, а її сестричку з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу.
Водійка освідувана, вона твереза. Автомобіль поміщений на арештмайданчик.
За цим фактом розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.
На Київщині водій під алкоголем спричинив смертельну ДТП: загинув 17-річний пасажир10.09.24, 02:18 • 17769 переглядiв