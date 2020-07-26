Вода в Черном и Азовском морях прогрелась до 23-25°
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Сегодня в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла 23-25°, передает УНН со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра.
Как отметили в Укргидрометцентре, вода в Днепре в пределах Киева несколько прохладнее - 22°.
"26 июля в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла 23-25°, в Днепре в пределах Киева 22°", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в Украину идут дожди - в последующие трое суток в западных областях и местами на севере страны кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 12-18°, на побережье морей до 22°, днем 27-33°, на юге до 35°, в западной части 22-28°.