Вода в Чорному та Азовському морях прогрілася до 23-25°
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Сьогодні о 9 годині температура води в Чорному та Азовському морях становила 23-25°, передає УНН із посиланням на повідомлення Укргідрометцентру.
Як зазначили в Укргідрометцентрі, вода у Дніпрі у межах Києва дещо прохолодніша — 22°.
“26 липня о 9 годині температура води в Чорному та Азовському морях становила 23-25°, у Дніпрі в межах Києва 22°”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, в Україну йдуть дощі - у наступні три доби в західних областях та місцями на півночі країни короткочасні дощі, грози. Температура вночі 12-18°, на узбережжі морів до 22°, вдень 27-33°, на півдні до 35°, в західній частині 22-28°.