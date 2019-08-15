Вода на пляжах Житомирской области не соответствует санитарным нормам
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Воды с пляжей в Житомир, Новоград-Волынский и Коростень не соответствуют требованиям санитарных норм. Об этом сообщили в Житомирском областном лабораторном центре, передает УНН.
В период с 12 по 15 августа специалистами областного лабораторного центра отобраны образцы воды из пляжей в Житомире (р.Тетерев, Гидропарк), Новоград-Волынский (р.Случ, ул.Богуна), Коростень (р.Уж ).
"Установлено, что во всех вышеупомянутых реках вода не соответствует требованиям санитарных норм, а следовательно не пригодна к купанию. Как и на прошлой неделе на всех пляжах обнаружено сверхнормативное содержание лактопозитивной кишечной палочки. При N-5000 в р.Случ - 6200 р. Уж - 24000, р. Тетерев - 240000", - говорится в сообщении.
Жителям городов Житомира, Коростеня и Новоград-Волынского рекомендуют воздержаться от купания в указанных реках.
Напомним, вода на пляжах Одессы, а именно на пляжах 10, 13, 16 станций Б.Фонтана, "Аркадия" и "Отрада" не соответствуют санитарным нормам.