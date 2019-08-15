Вода на пляжах Житомирщини не відповідає санітарним нормам
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Води з пляжів у м.Житомир, м.Новоград-Волинський та м.Коростень не відповідають вимогам санітарних норм. Про це повідомили в Житомирському обласному лабораторному центрі, передає УНН.
У період з 12 по 15 серпня фахівцями обласного лабораторного центру відібрані зразки води з пляжів у м.Житомирі (р.Тетерів, Гідропарк), м.Новоград-Волинський (р.Случ, вул.Богуна), м.Коростень (р.Уж).
"Встановлено, що у всіх вищезазначених річках вода не відповідає вимогам санітарних норм, а отже не придатна до купання. Як і на минулому тижні на всіх пляжах виявлено понаднормовий вміст лактопозитивної кишкової палички. При N-5000 у р.Случ – 6200, р.Уж – 24000, р. Тетерів – 240000", - йдеться в повідомленні.
Жителям міст Житомира, Коростеня та Новоград-Волинського рекомендують утриматись від купання в зазначених річках.
Нагадаємо, вода на пляжах Одеси, а саме на пляжах 10, 13, 16 станцій В.Фонтану, "Аркадія" та "Відрада" не відповідають санітарним нормам.