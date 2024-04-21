Во время тревоги прогремел взрыв в Одессе во время тревоги

Оккупанты в районе Часового Яра используют тактику, что и в Авдеевке - разведка Британии

российские войска интенсивно обстреливают Часовой Яр, используя ту же тактику воздушных бомбардировок, что и во время наступления на Авдеевку, сбрасывая по 20-30 боеприпасов в день с самолетов с целью захвата города до 9 мая.