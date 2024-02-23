Во время оккупации Харьковщины пытал людей и "крышевал" мародеров: сообщено о подозрении полковнику фсб
Киев • УНН
СБУ установила личность полковника фсб россии, который пытал гражданских лиц и позволял мародерство во время российской оккупации Харьковщины.
Служба безопасности установила личность сотрудника фсб рф, который причастен к военным преступлениям против гражданского населения в период оккупации Харьковщины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Детали
Речь идет о полковнике Максиме Живило - сотруднике 9-го управления департамента оперативной информации 5-й службы центрального аппарата фсб.
В начале полномасштабного вторжения россии его назначили старшим группы, которая занималась подавлением движения сопротивления на временно оккупированной части территории региона. Находясь в захваченном в то время Чугуевском районе, подразделение фсб под руководством фигуранта выслеживало и похищало украинских патриотов.
Задокументировано, что в апреле 2022 года рашисты прямо посреди улицы схватили местного жителя, а затем связали его и отвезли в российские застенки. Там мужчину жестоко избивали, применяли к нему электрический ток, прокалывали губы, десны и спиливали зубы. При этом Живило лично участвовал в пытках,
Также, по информации СБУ, Живило полностью контролировал перевозки грузов через оккупационные блокпосты в направлении россии и письменно согласовывал такие "рейсы".
Таким образом за его "подписью" захватчики вывезли в РФ более 20 фур с награбленным имуществом местных жителей. В основном это были похищенные автомобили премиум класса, катера, квадроциклы и сельхозтехника. С каждого грузовика мародеры платили чиновнику фсб "дань" в виде различных сумм наличных. "Такса" зависела от типа и количества награбленного груза.
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили Живило о заочном подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против Украины.
Напомним
Прокуратура сообщила о подозрении трем жителям Купянского района, которые в августе 2022 года пытали и издевались над 16-летним парнем, чтобы получить информацию о проукраински настроенных гражданах.
Во время оккупации Харьковщины пытал людей и "крышевал" мародеров: сообщено о подозрении полковнику фсб
СБУ установила личность полковника фсб россии, который пытал гражданских лиц и позволял мародерство во время российской оккупации Харьковщины.
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