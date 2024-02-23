Во время оккупации Харьковщины пытал людей и "крышевал" мародеров: сообщено о подозрении полковнику фсб

Эксклюзив
В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
  •  89255 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

Эксклюзив
Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
  •  106752 просмотра

Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

Эксклюзив
Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
22.02.24  •  145027 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
22.02.24  •  177457 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  175462 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  223523 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  254667 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  223930 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  230985 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  234160 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Во время оккупации Харьковщины пытал людей и "крышевал" мародеров: сообщено о подозрении полковнику фсб

Во время оккупации Харьковщины пытал людей и "крышевал" мародеров: сообщено о подозрении полковнику фсб

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 16:03  •  8637 просмотра

Read in English

СБУ установила личность полковника фсб россии, который пытал гражданских лиц и позволял мародерство во время российской оккупации Харьковщины.

Служба безопасности установила личность сотрудника фсб рф, который причастен к военным преступлениям против гражданского населения в период оккупации Харьковщины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Речь идет о полковнике Максиме Живило - сотруднике 9-го управления департамента оперативной информации 5-й службы центрального аппарата фсб.

В начале полномасштабного вторжения россии его назначили старшим группы, которая занималась подавлением движения сопротивления на временно оккупированной части территории региона. Находясь в захваченном в то время Чугуевском районе, подразделение фсб под руководством фигуранта выслеживало и похищало украинских патриотов.

Задокументировано, что в апреле 2022 года рашисты прямо посреди улицы схватили местного жителя, а затем связали его и отвезли в российские застенки. Там мужчину жестоко избивали, применяли к нему электрический ток, прокалывали губы, десны и спиливали зубы. При этом Живило лично участвовал в пытках,

- говорится в сообщении.

Также, по информации СБУ, Живило полностью контролировал перевозки грузов через оккупационные блокпосты в направлении россии и письменно согласовывал такие "рейсы".

Таким образом за его "подписью" захватчики вывезли в РФ более 20 фур с награбленным имуществом местных жителей. В основном это были похищенные автомобили премиум класса, катера, квадроциклы и сельхозтехника. С каждого грузовика мародеры платили чиновнику фсб "дань" в виде различных сумм наличных. "Такса" зависела от типа и количества награбленного груза.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили Живило о заочном подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против Украины.

Напомним

Прокуратура сообщила о подозрении трем жителям Купянского района, которые в августе 2022 года пытали и издевались над 16-летним парнем, чтобы получить информацию о проукраински настроенных гражданах.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаКриминал и ЧП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
chukhuevЧухуев
kharkivХарьков
Під час окупації Харківщини катував людей та "кришував" мародерів: повідомлено про підозру полковнику фсб
During the occupation of Kharkiv region, he tortured people and "covered" looters: FSB colonel was served with a notice of suspicion
Новости по теме

Во время оккупации Харьковщины пытал людей и "крышевал" мародеров: сообщено о подозрении полковнику фсб

СБУ установила личность полковника фсб россии, который пытал гражданских лиц и позволял мародерство во время российской оккупации Харьковщины.

Война •   •  8637 просмотра
Во время оккупации Харьковщины пытал людей и "крышевал" мародеров: сообщено о подозрении полковнику фсб

Украинская юниорская сборная по стрельбе из лука завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы 2024 в помещении

Украинская юниорская сборная по стрельбе из лука завоевала бронзовую медаль в стрельбе из блочного лука в возрастной категории U21 на чемпионате Европы по стрельбе из лука в помещении 2024 года в Хорватии.

Спорт •   •  6266 просмотра
Украинская юниорская сборная по стрельбе из лука завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы 2024 в помещении

Зеленский анонсировал новые договоренности, которые усилят украинских воинов

Зеленский заявил, что Украина готовится продолжить активную международную работу в ближайшие недели для подписания новых соглашений, которые усилят военную сферу и оборону городов.

Война •   •  10588 просмотра
Зеленский анонсировал новые договоренности, которые усилят украинских воинов

россияне атаковали Херсонщину: ранена 47-летняя женщина

Российские войска обстреляли село Ингулец Херсонской области, ранив 47-летнюю женщину, ее госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.

Война •   •  8071 просмотра
россияне атаковали Херсонщину: ранена 47-летняя женщина

Помогали агрессору на ВОТ из Киева: задержаны предприниматели, которые контролировали интернет-трафик в оккупированном Донецке

Киевских предпринимателей, которые помогали России контролировать интернет-трафик в оккупированном Донецке, задержали за пособничество агрессору.

Криминал и ЧП •   •  6707 просмотра
Помогали агрессору на ВОТ из Киева: задержаны предприниматели, которые контролировали интернет-трафик в оккупированном Донецке

Бизнес в Донецкой области в войну: 337 предприятий понесли убытки на более чем 4 миллиарда гривен

337 предприятий Донецкой области понесли убытки от обстрелов на сумму более 4 миллиардов гривен с начала войны, по данным председателя Донецкой областной государственной администрации.

Война •   •  9996 просмотра
Бизнес в Донецкой области в войну: 337 предприятий понесли убытки на более чем 4 миллиарда гривен

Зеленский провел встречу с делегацией Сената США, обсудили ситуацию на поле боя

Президент Зеленский проинформировал делегацию Сената США о ситуации на поле боя в Украине и подчеркнул, что достаточность и дальность артиллерии являются критически важными для украинских вооруженных сил.

Война •   •  11296 просмотра
Зеленский провел встречу с делегацией Сената США, обсудили ситуацию на поле боя

Президент Еврокомиссии анонсировала разблокирование до 137 млрд. евро для Польши и дополнительную поддержку фермеров

На следующей неделе Европейская комиссия выделит Польше до 137 миллиардов евро из замороженных фондов ЕС, сообщила ее президент Урсула фон дер Ляйен.

Экономика •   •  11288 просмотра
Президент Еврокомиссии анонсировала разблокирование до 137 млрд. евро для Польши и дополнительную поддержку фермеров

Дания уже начала готовить 16-й пакет военной помощи Украине

Дания объявила о начале подготовки 16-го пакета военной помощи Украине и надеется предоставить истребители F-16 до лета.

Война •   •  11839 просмотра
Дания уже начала готовить 16-й пакет военной помощи Украине

Единственные санкции, которые пугают как путина лично, так и властные элиты рф, это оружие - Подоляк

Советник Президента Украины призвал союзников предоставить Украине больше оружия, чтобы напугать путина и российские элиты как единственные эффективные санкции и быстрее закончить войну.

Война •   •  12796 просмотра
Единственные санкции, которые пугают как путина лично, так и властные элиты рф, это оружие - Подоляк