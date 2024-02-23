Во время оккупации Харьковщины пытал людей и "крышевал" мародеров: сообщено о подозрении полковнику фсб

Служба безопасности установила личность сотрудника фсб рф, который причастен к военным преступлениям против гражданского населения в период оккупации Харьковщины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Речь идет о полковнике Максиме Живило - сотруднике 9-го управления департамента оперативной информации 5-й службы центрального аппарата фсб.

В начале полномасштабного вторжения россии его назначили старшим группы, которая занималась подавлением движения сопротивления на временно оккупированной части территории региона. Находясь в захваченном в то время Чугуевском районе, подразделение фсб под руководством фигуранта выслеживало и похищало украинских патриотов.

Задокументировано, что в апреле 2022 года рашисты прямо посреди улицы схватили местного жителя, а затем связали его и отвезли в российские застенки. Там мужчину жестоко избивали, применяли к нему электрический ток, прокалывали губы, десны и спиливали зубы. При этом Живило лично участвовал в пытках, - говорится в сообщении.

Также, по информации СБУ, Живило полностью контролировал перевозки грузов через оккупационные блокпосты в направлении россии и письменно согласовывал такие "рейсы".

Таким образом за его "подписью" захватчики вывезли в РФ более 20 фур с награбленным имуществом местных жителей. В основном это были похищенные автомобили премиум класса, катера, квадроциклы и сельхозтехника. С каждого грузовика мародеры платили чиновнику фсб "дань" в виде различных сумм наличных. "Такса" зависела от типа и количества награбленного груза.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили Живило о заочном подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против Украины.

Напомним

Прокуратура сообщила о подозрении трем жителям Купянского района, которые в августе 2022 года пытали и издевались над 16-летним парнем, чтобы получить информацию о проукраински настроенных гражданах.