Під час окупації Харківщини катував людей та "кришував" мародерів: повідомлено про підозру полковнику фсб

Служба безпеки встановила особу співробітника фсб рф, який причетний до воєнних злочинів проти цивільного населення у період окупації Харківщини. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

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Мова йде про полковника Максима Живило – співробітника 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби центрального апарату фсб.

На початку повномасштабного вторгнення росії його призначили старшим групи, яка займалась придушенням руху опору на тимчасово окупованій частині території регіону. Перебуваючи у захопленому на той час Чугуївському районі, підрозділ фсб під керівництвом фігуранта вистежував та викрадав українських патріотів.

Задокументовано, що у квітні 2022 року рашисти прямо посеред вулиці схопили місцевого жителя, а потім зв’язали його та відвезли до російської катівні. Там чоловіка жорстоко били, застосовували до нього електричний струм, проколювали губи, ясна та спилювали зуби. При цьому Живило особисто брав участь у катуваннях,