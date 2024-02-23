Під час окупації Харківщини катував людей та "кришував" мародерів: повідомлено про підозру полковнику фсб
Київ • УНН
СБУ встановила особу полковника фсб росії, який катував цивільних осіб та дозволяв мародерство під час російської окупації Харківщини.
Служба безпеки встановила особу співробітника фсб рф, який причетний до воєнних злочинів проти цивільного населення у період окупації Харківщини. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.
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Мова йде про полковника Максима Живило – співробітника 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби центрального апарату фсб.
На початку повномасштабного вторгнення росії його призначили старшим групи, яка займалась придушенням руху опору на тимчасово окупованій частині території регіону. Перебуваючи у захопленому на той час Чугуївському районі, підрозділ фсб під керівництвом фігуранта вистежував та викрадав українських патріотів.
Задокументовано, що у квітні 2022 року рашисти прямо посеред вулиці схопили місцевого жителя, а потім зв’язали його та відвезли до російської катівні. Там чоловіка жорстоко били, застосовували до нього електричний струм, проколювали губи, ясна та спилювали зуби. При цьому Живило особисто брав участь у катуваннях,
Також, за інформацією СБУ, Живило повністю контролював перевезення вантажів через окупаційні блокпости у напрямку росії й письмово погоджував такі "рейси".
Таким чином за його "підписом" загарбники вивезли до рф понад 20 фур з награбованим майном місцевих жителів. Здебільшого це були викрадені автомобілі преміум класу, катери, квадроцикли та сільгосптехніка. З кожної вантажівки мародери сплачували посадовцю фсб "данину" у вигляді різних сум готівки. "Такса" залежала від типу і кількості награбованого вантажу.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили Живилу про заочну підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.
Нагадаємо
Прокуратура повідомила про підозру трьом жителям Куп'янського району, які у серпні 2022 року катували та знущалися над 16-річним хлопцем, щоб отримати інформацію про проукраїнськи налаштованих громадян.