Во львовском LEOLAND треснула термоколба: трое детей травмированы

В субботу, 17 августа, во львовском развлекательном центре LEOLAND во время открытия новой станции в городе профессий Kidlandia треснула и разлетелась вдребезги термоколба. В результате инцидента трое детей получили травмы, их доставили в больницу. Об этом сообщили на Facebook-странице развлекательного заведения, передает УНН.

Детали

В результате инцидента травмы получили трое детей и аниматор, который на момент инцидента держал колбу в руках. Всех травмированных доставили в больницу святого Николая, сообщили в пресс-службе медучреждения.

«Двое детей - 9-летний мальчик и 10-летняя девочка, получили незначительные осколочные ранения брови и век. Им провели первичную хирургическую обработку ран и наложили швы. Третий ребенок - восьмилетний мальчик, поступил с поверхностной травмой головы и ушибом мягких тканей в результате падения», - говорится в сообщении.

Как отметили в медучреждении, детям оказали всю необходимую помощь и отпустили домой.

На Facebook-странице развлекательного центра уточнили, что сейчас выясняют причины инцидента, проверяют видео с камер наблюдения. Впоследствии пообещали сообщить детали проверки.

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