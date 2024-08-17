Во львовском LEOLAND треснула термоколба: трое детей травмированы

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США блокируют разрешение Британии на использование Storm Shadow Украиной по территории рф - The Times

США блокируют разрешение Британии на использование Storm Shadow Украиной по территории рф - The Times

  •  64872 просмотра
В Германии в целях экономии решили заморозить дополнительную финансовую поддержку Украины - СМИ

В Германии в целях экономии решили заморозить дополнительную финансовую поддержку Украины - СМИ

  •  92029 просмотра
В ОП провели брифинг для партнеров по подготовке энергетического сектора Украины к зиме

В ОП провели брифинг для партнеров по подготовке энергетического сектора Украины к зиме

  •  98506 просмотра
Зеленский обсудил с Советом церквей законопроект о запрете УПЦ МП: детали

Зеленский обсудил с Советом церквей законопроект о запрете УПЦ МП: детали

  •  81036 просмотра
Великобритания показывала лидерство в поддержке Украины, но темпы замедлились - Зеленский

Великобритания показывала лидерство в поддержке Украины, но темпы замедлились - Зеленский

  •  52109 просмотра
публикации
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  163083 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  151546 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  203312 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  189877 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

15 августа 2024, 08:08  •  207822 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Шляпа Индианы Джонса продана на аукционе за 630 тысяч долларов

Шляпа Индианы Джонса продана на аукционе за 630 тысяч долларов

  •  14420 просмотра
Международный день черного кота, Всемирный день бездомных животных, День картофеля. Что еще можно отметить 17 августа

Международный день черного кота, Всемирный день бездомных животных, День картофеля. Что еще можно отметить 17 августа

  •  48797 просмотра
Температура воды в Средиземном море достигла нового максимума 28,9 градуса

Температура воды в Средиземном море достигла нового максимума 28,9 градуса

  •  46183 просмотра
Пять сериалов о паранормальных явлениях: что посмотреть в августовские выходные

Пять сериалов о паранормальных явлениях: что посмотреть в августовские выходные

16 августа 2024, 19:49  •  47721 просмотра
Каменные образования в Шотландии и Ирландии свидетельствуют о решающем моменте в истории Земли

Каменные образования в Шотландии и Ирландии свидетельствуют о решающем моменте в истории Земли

16 августа 2024, 10:28  •  112813 просмотра
Актуальное
Во львовском LEOLAND треснула термоколба: трое детей травмированы

Во львовском LEOLAND треснула термоколба: трое детей травмированы

Киев  •  УНН

17 августа 2024, 19:44  •  4727 просмотра

Read in English

Во время открытия новой станции в Kidlandia разлетелась термоколба. Трое детей получили травмы и были доставлены в больницу, где им оказали необходимую помощь и отпустили домой.

В субботу, 17 августа, во львовском развлекательном центре LEOLAND во время открытия новой станции в городе профессий Kidlandia треснула и разлетелась вдребезги термоколба. В результате инцидента трое детей получили травмы, их доставили в больницу. Об этом сообщили на Facebook-странице развлекательного заведения, передает УНН.

Детали

В результате инцидента травмы получили трое детей и аниматор, который на момент инцидента держал колбу в руках. Всех травмированных доставили в больницу святого Николая, сообщили в пресс-службе медучреждения.

«Двое детей - 9-летний мальчик и 10-летняя девочка, получили незначительные осколочные ранения брови и век. Им провели первичную хирургическую обработку ран и наложили швы. Третий ребенок - восьмилетний мальчик, поступил с поверхностной травмой головы и ушибом мягких тканей в результате падения», - говорится в сообщении.

Как отметили в медучреждении, детям оказали всю необходимую помощь и отпустили домой.

На Facebook-странице развлекательного центра уточнили, что сейчас выясняют причины инцидента, проверяют видео с камер наблюдения. Впоследствии пообещали сообщить детали проверки.

У Польщі будуть штрафувати українців, якщо їхні діти не відвідуватимуть школи та дитячі садки9 августа 2024, 07:18 • 33259 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЗдоровьеПроисшествия
lvovЛьвов
polshaПольша
Эксклюзив
Обезьянья оспа: в Украине есть вакцина для групп риска
16 августа 2024, 16:16  •  112163 просмотра

Обезьянья оспа: в Украине есть вакцина для групп риска

Эксклюзив
И.о. заместителя главы ГНС Сокур годами не указывал в декларации свою сожительницу
16 августа 2024, 14:00  •  115541 просмотра

И.о. заместителя главы ГНС Сокур годами не указывал в декларации свою сожительницу

Вторая волна жары в Украине: синоптики рассказали, когда и где будет до +37°
16 августа 2024, 10:54  •  120322 просмотра

Вторая волна жары в Украине: синоптики рассказали, когда и где будет до +37°

Эксклюзив
ГБР уже 4 месяца игнорирует решение суда по делу против главного юриста НБУ Зимы
16 августа 2024, 09:20  •  114199 просмотра

ГБР уже 4 месяца игнорирует решение суда по делу против главного юриста НБУ Зимы

Эксклюзив
Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог
16 августа 2024, 08:55  •  103330 просмотра

Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог

Эксклюзив
АРМА без агентов: адвокат объяснил, почему агентство не может использовать номера прикрытия
16 августа 2024, 08:16  •  80768 просмотра

АРМА без агентов: адвокат объяснил, почему агентство не может использовать номера прикрытия

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
16 августа 2024, 06:30  •  151546 просмотра

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как агросектор борется с кадровым голодом
15 августа 2024, 14:00  •  109076 просмотра

Эксперт рассказал, как агросектор борется с кадровым голодом

Эксклюзив
Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник
15 августа 2024, 13:21  •  114431 просмотра

Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник

Эксклюзив
"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области
15 августа 2024, 10:54  •  113332 просмотра

"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области

Популярные

Великобритания показывала лидерство в поддержке Украины, но темпы замедлились - Зеленский

Великобритания показывала лидерство в поддержке Украины, но темпы замедлились - Зеленский

  •  52109 просмотра
Зеленский обсудил с Советом церквей законопроект о запрете УПЦ МП: детали

Зеленский обсудил с Советом церквей законопроект о запрете УПЦ МП: детали

  •  81036 просмотра
В ОП провели брифинг для партнеров по подготовке энергетического сектора Украины к зиме

В ОП провели брифинг для партнеров по подготовке энергетического сектора Украины к зиме

  •  98506 просмотра
В Германии в целях экономии решили заморозить дополнительную финансовую поддержку Украины - СМИ

В Германии в целях экономии решили заморозить дополнительную финансовую поддержку Украины - СМИ

  •  92029 просмотра
США блокируют разрешение Британии на использование Storm Shadow Украиной по территории рф - The Times

США блокируют разрешение Британии на использование Storm Shadow Украиной по территории рф - The Times

  •  64872 просмотра

Публикации

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  163083 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  151546 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  203312 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  189877 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

15 августа 2024, 08:08  •  207822 просмотра

Война

РФ обстреляла 15 общин Сумской области: 178 взрывов, есть раненые

РФ обстреляла 15 общин Сумской области: 178 взрывов, есть раненые

  •  2766 просмотра
Курскую операцию ВСУ осудила только Сирия, большинство «дружественных» к РФ стран молчат

Курскую операцию ВСУ осудила только Сирия, большинство «дружественных» к РФ стран молчат

  •  36230 просмотра
Удар рф по Мирнограду: в ОГА рассказали о повреждениях

Удар рф по Мирнограду: в ОГА рассказали о повреждениях

  •  32028 просмотра
За последние 10 дней армия рф ударила по Сумщине более 200 КАБами

За последние 10 дней армия рф ударила по Сумщине более 200 КАБами

  •  31576 просмотра
В рф снова обвинили Украину в якобы подготовке атаки на курскую АЭС

В рф снова обвинили Украину в якобы подготовке атаки на курскую АЭС

  •  49013 просмотра

политика

X прекращает деятельность в Бразилии из-за давления судьи Верховного суда

X прекращает деятельность в Бразилии из-за давления судьи Верховного суда

  •  8607 просмотра
Курскую операцию ВСУ осудила только Сирия, большинство «дружественных» к РФ стран молчат

Курскую операцию ВСУ осудила только Сирия, большинство «дружественных» к РФ стран молчат

  •  36230 просмотра
Германия объяснила планы по помощи Украине после 2025 года

Германия объяснила планы по помощи Украине после 2025 года

  •  27394 просмотра
В рф снова обвинили Украину в якобы подготовке атаки на курскую АЭС

В рф снова обвинили Украину в якобы подготовке атаки на курскую АЭС

  •  49013 просмотра
Великобритания показывала лидерство в поддержке Украины, но темпы замедлились - Зеленский

Великобритания показывала лидерство в поддержке Украины, но темпы замедлились - Зеленский

  •  52085 просмотра

Война

РФ обстреляла 15 общин Сумской области: 178 взрывов, есть раненые

РФ обстреляла 15 общин Сумской области: 178 взрывов, есть раненые

  •  2766 просмотра
Курскую операцию ВСУ осудила только Сирия, большинство «дружественных» к РФ стран молчат

Курскую операцию ВСУ осудила только Сирия, большинство «дружественных» к РФ стран молчат

  •  36230 просмотра
Удар рф по Мирнограду: в ОГА рассказали о повреждениях

Удар рф по Мирнограду: в ОГА рассказали о повреждениях

  •  32028 просмотра
За последние 10 дней армия рф ударила по Сумщине более 200 КАБами

За последние 10 дней армия рф ударила по Сумщине более 200 КАБами

  •  31576 просмотра
В рф снова обвинили Украину в якобы подготовке атаки на курскую АЭС

В рф снова обвинили Украину в якобы подготовке атаки на курскую АЭС

  •  49013 просмотра

политика

X прекращает деятельность в Бразилии из-за давления судьи Верховного суда

X прекращает деятельность в Бразилии из-за давления судьи Верховного суда

  •  8607 просмотра
Курскую операцию ВСУ осудила только Сирия, большинство «дружественных» к РФ стран молчат

Курскую операцию ВСУ осудила только Сирия, большинство «дружественных» к РФ стран молчат

  •  36230 просмотра
Германия объяснила планы по помощи Украине после 2025 года

Германия объяснила планы по помощи Украине после 2025 года

  •  27394 просмотра
В рф снова обвинили Украину в якобы подготовке атаки на курскую АЭС

В рф снова обвинили Украину в якобы подготовке атаки на курскую АЭС

  •  49013 просмотра
Великобритания показывала лидерство в поддержке Украины, но темпы замедлились - Зеленский

Великобритания показывала лидерство в поддержке Украины, но темпы замедлились - Зеленский

  •  52085 просмотра

Новости Бизнеса

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

15 августа 2024, 12:06  •  83514 просмотра
Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

15 августа 2024, 11:29  •  79377 просмотра
Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

13 августа 2024, 11:27  •  104330 просмотра

Экономика

Немецкие пивовары жалуются на слишком низкие цены на пиво

Немецкие пивовары жалуются на слишком низкие цены на пиво

  •  7279 просмотра
Германия объяснила планы по помощи Украине после 2025 года

Германия объяснила планы по помощи Украине после 2025 года

  •  27394 просмотра
Завтра отключения света не прогнозируются - Укрэнерго

Завтра отключения света не прогнозируются - Укрэнерго

  •  20270 просмотра
В Украине могут отменить прожиточный минимум: есть ли альтернатива

В Украине могут отменить прожиточный минимум: есть ли альтернатива

  •  21606 просмотра
В ОП провели брифинг для партнеров по подготовке энергетического сектора Украины к зиме

В ОП провели брифинг для партнеров по подготовке энергетического сектора Украины к зиме

  •  98491 просмотра

Киев

На Трухановом острове в Киеве произошел пожар площадью 200 кв.м

На Трухановом острове в Киеве произошел пожар площадью 200 кв.м

  •  17817 просмотра
Киевский зоопарк открыл две новые авиарии для попугаев ара

Киевский зоопарк открыл две новые авиарии для попугаев ара

  •  17764 просмотра
Жара до 36° и местами дожди: прогноз погоды на 18 августа

Жара до 36° и местами дожди: прогноз погоды на 18 августа

  •  20302 просмотра
В Киеве упали обломки БпЛА, вызвав возгорание травы - Кличко

В Киеве упали обломки БпЛА, вызвав возгорание травы - Кличко

  •  24271 просмотра
В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

  •  100790 просмотра