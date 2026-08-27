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Во Львовской области во время обвала на шахте погиб горняк — ОВА

Киев • УНН

 • 730 просмотра

На шахте "Межиречанская" №3 в Шептицком произошёл обвал породы. Погиб 37-летний шахтёр Сергей Скобылко.

Во Львовской области во время обвала на шахте погиб горняк — ОВА

Во Львовской области на шахте «Межиричанская» произошёл обвал породы, погиб 37-летний шахтёр. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передаёт УНН.

Сегодня на шахте «Межиричанская» №3 в Шептицком произошёл обвал породы. К сожалению, в результате аварии погиб 37-летний шахтёр Сергей Скобылко

- сообщил Козицкий.

Глава Львовской ОВА выразил соболезнования семье, близким и коллегам Сергея Скобылко.

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