На Львівщині під час обвалу на шахті загинув гірник - ОВА
Київ • УНН
На шахті "Межирічанська" №3 у Шептицькому стався обвал породи. Загинув 37-річний шахтар Сергій Скобилко.
На Львівщині у шахті "Межирічанська" стався обвал породи, загинув 37-річний шахтар. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.
Сьогодні на шахті "Межирічанська" №3 у Шептицькому стався обвал породи. На жаль, унаслідок аварії загинув 37-річний шахтар Сергій Скобилко
Голова Львівської ОВА висловив співчуття родині, близьким і колегам Сергія Скобилка.
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