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На Львівщині під час обвалу на шахті загинув гірник - ОВА

Київ • УНН

 • 78 перегляди

На шахті "Межирічанська" №3 у Шептицькому стався обвал породи. Загинув 37-річний шахтар Сергій Скобилко.

На Львівщині під час обвалу на шахті загинув гірник - ОВА

На Львівщині у шахті "Межирічанська" стався обвал породи, загинув 37-річний шахтар. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.

Сьогодні на шахті "Межирічанська" №3 у Шептицькому стався обвал породи. На жаль, унаслідок аварії загинув 37-річний шахтар Сергій Скобилко

- повідомив Козицький.

Голова Львівської ОВА висловив співчуття родині, близьким і колегам Сергія Скобилка.

На Дніпропетровщині троє гірників загинули під час виконання підземних робіт26.08.26, 16:30 • 3120 переглядiв

Антоніна Туманова

Кримінал
Львівська область