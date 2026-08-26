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Financial Times

На Дніпропетровщині троє гірників загинули під час виконання підземних робіт

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Троє шахтарів загинули під час підземних робіт на Дніпропетровщині. Їхні тіла вилучили з найнижчої точки ствола та підняли на поверхню.

На Дніпропетровщині троє гірників загинули під час виконання підземних робіт

У Дніпропетровській області троє гірників загинули під час виконання підземних робіт, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

За даними рятувальників, унаслідок надзвичайної ситуації троє робітників опинилися в найнижчій точці шахтного ствола — на горизонті — 1568 м, де збирається вода.

Тіло одного з гірників гірничорятувальники виявили на технологічному містку. Інші двоє працівників опинилися під водою, тож для їх пошуку й деблокування залучили водолазів гірничорятувального підрозділу.

Тіла всіх трьох загиблих вилучили за допомогою альпіністського спорядження й транспортували гірничими виробками на поверхню шахти.

На шахті "Алмазна" у Добропілля стався обвал породи, загинув шахтар11.07.25, 18:06 • 5340 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоКримінал
Вибухи
Дніпропетровська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій