На Дніпропетровщині троє гірників загинули під час виконання підземних робіт

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“Щоб у черв'яків не було стресу”: які екологічні вимоги довелося врахувати при будівництві заводу Fire Point у Данії

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