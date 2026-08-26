На Дніпропетровщині троє гірників загинули під час виконання підземних робіт
Київ • УНН
Троє шахтарів загинули під час підземних робіт на Дніпропетровщині. Їхні тіла вилучили з найнижчої точки ствола та підняли на поверхню.
У Дніпропетровській області троє гірників загинули під час виконання підземних робіт, передає УНН із посиланням на ДСНС.
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За даними рятувальників, унаслідок надзвичайної ситуації троє робітників опинилися в найнижчій точці шахтного ствола — на горизонті — 1568 м, де збирається вода.
Тіло одного з гірників гірничорятувальники виявили на технологічному містку. Інші двоє працівників опинилися під водою, тож для їх пошуку й деблокування залучили водолазів гірничорятувального підрозділу.
Тіла всіх трьох загиблих вилучили за допомогою альпіністського спорядження й транспортували гірничими виробками на поверхню шахти.
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