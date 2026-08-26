В Днепропетровской области трое горняков погибли во время выполнения подземных работ
Киев • УНН
Трое шахтёров погибли во время подземных работ в Днепропетровской области. Их тела извлекли из самой нижней точки ствола и подняли на поверхность.
В Днепропетровской области трое горняков погибли во время выполнения подземных работ, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
По данным спасателей, в результате чрезвычайной ситуации трое работников оказались в самой нижней точке шахтного ствола — на горизонте — 1568 м, где скапливается вода.
Тело одного из горняков горноспасатели обнаружили на технологическом мостике. Другие двое работников оказались под водой, поэтому для их поиска и деблокирования привлекли водолазов горноспасательного подразделения.
Тела всех троих погибших извлекли с помощью альпинистского снаряжения и транспортировали по горным выработкам на поверхность шахты.
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