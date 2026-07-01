Во Львовской области тушат пожар на бывшей свалке, его площадь достигает 750 кв. м

На территории бывшей свалки в Пустомытах, что на Львовщине, продолжается ликвидация пожара площадью 750 кв. м, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Как сообщили в ГСЧС, сложность тушения обусловлена тлением мусора на глубине нескольких метров. Спасатели проливают отдельные очаги и разбирают завалы для предотвращения повторного возгорания.

В то же время на территории Львовской области зафиксированы 7 пожаров в экосистемах, общая площадь которых превышает 113 тыс. кв. м. Горят сухостои и торфяники в трех районах - Львовском, Червоноградском и Яворовском.

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Всего к тушению возгораний в регионе привлечены более 160 спасателей и 33 единицы техники ГСЧС.

Добавим

В ГСЧС также напомнили, что за сжигание сухой растительности предусмотрена административная ответственность - для граждан штрафы составляют от 3060 до 6120 грн, для должностных лиц - до 30 600 грн. На территориях природно-заповедного фонда сумма штрафа может достигать 12 240 грн.

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