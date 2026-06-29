За сутки в Украине на фоне жары произошло 220 природных пожаров
Киев • УНН
В Украине за сутки возникло 220 пожаров в экосистемах площадью почти 118 га. Причины — человеческая халатность и российские обстрелы, горела сухая растительность и посевы пшеницы.
В Украине на фоне жары произошло 220 природных пожаров за сутки, в том числе из-за человеческой халатности и российских обстрелов, сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, пишет УНН.
220 пожаров в экосистемах, общей площадью почти 118 га, по оперативным данным возникло в Украине за минувшие сутки
По данным ГСЧС, "из-за человеческой халатности и российских обстрелов в основном горела сухая растительность и посевы пшеницы". Более тысячи спасателей и около 240 единиц техники ГСЧС непрерывно работали, чтобы уберечь от возгораний имущество людей.
Как подчеркнули в ГСЧС, "в жаркую и ветреную погоду даже небольшая искра может привести к потере урожая и значительным убыткам". И призвали:
- не выжигать сухую растительность;
- не бросать окурки и спички на обочинах и полях;
- не использовать открытый огонь вблизи посевов;
- следить за исправностью сельскохозяйственной техники.
"Помните: за сжигание сухой растительности предусмотрена административная ответственность - для граждан штрафы составляют от 3060 до 6120 грн, для должностных лиц - до 30 600 грн. На территориях природно-заповедного фонда сумма штрафа может достигать 12 240 грн", - отметили в ГСЧС.
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