За сутки в Украине на фоне жары произошло 220 природных пожаров

В Украине на фоне жары произошло 220 природных пожаров за сутки, в том числе из-за человеческой халатности и российских обстрелов, сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, пишет УНН.

220 пожаров в экосистемах, общей площадью почти 118 га, по оперативным данным возникло в Украине за минувшие сутки - сообщили в ГСЧС.

По данным ГСЧС, "из-за человеческой халатности и российских обстрелов в основном горела сухая растительность и посевы пшеницы". Более тысячи спасателей и около 240 единиц техники ГСЧС непрерывно работали, чтобы уберечь от возгораний имущество людей.

Как подчеркнули в ГСЧС, "в жаркую и ветреную погоду даже небольшая искра может привести к потере урожая и значительным убыткам". И призвали:

не выжигать сухую растительность;

не бросать окурки и спички на обочинах и полях;

не использовать открытый огонь вблизи посевов;

следить за исправностью сельскохозяйственной техники.

"Помните: за сжигание сухой растительности предусмотрена административная ответственность - для граждан штрафы составляют от 3060 до 6120 грн, для должностных лиц - до 30 600 грн. На территориях природно-заповедного фонда сумма штрафа может достигать 12 240 грн", - отметили в ГСЧС.

Жара до 38 градусов: какой будет погода в Украине в начале недели