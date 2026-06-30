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В Греции из-за масштабного лесного пожара погиб человек, более 100 пожарных сдерживают огонь

Киев • УНН

 • 346 просмотра

На севере Греции нашли тело мужчины на выгоревшей территории. Пожар охватил 5-километровый фронт, эвакуированы жители села Лити.

В Греции из-за масштабного лесного пожара погиб человек, более 100 пожарных сдерживают огонь

На севере Греции в результате масштабного лесного пожара погиб мужчина, еще одна женщина получила ожоги, а жителей близлежащей деревни эвакуировали. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Тело погибшего нашли на выгоревшей территории возле деревни Лити, примерно в 15 км к северо-западу от Салоник. К тушению пожара привлекли более 100 пожарных, десятки единиц спецтехники и как минимум семь самолетов.

По данным BBC, женщина получила ожоги рук, когда пыталась самостоятельно потушить пламя. Работу спасателей осложняют сильный ветер и жаркая погода, из-за которых огонь быстро распространяется и возникают новые очаги возгорания.

Огонь охватил пятикилометровый фронт

Как сообщается, пожар вспыхнул около 14:30 по местному времени и быстро перекинулся на прилегающий лес. К вечеру вторника пожарные боролись со стеной пламени длиной около 5 км, которая продолжала распространяться.

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Причины возникновения пожара пока не установлены. В регионе был объявлен высокий уровень опасности из-за риска лесных пожаров, вызванного сухой погодой и сильным ветром.

Жителей Лити призвали срочно покинуть свои дома. По информации греческого вещателя ERT, огонь повредил несколько домов и распространился в направлении соседней деревни Мелиссохори.

BBC отмечает, что это уже не первый масштабный лесной пожар в Греции за последние дни. Каждое лето страна регулярно страдает от природных пожаров из-за засухи и высоких температур.

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Степан Гафтко

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