Экстремальная жара бьет рекорды в Европе, во Франции около 1000 дополнительных смертей

Во Франции на прошлой неделе, на пике рекордной жары, было зарегистрировано около 1000 дополнительных смертей, сообщило в воскресенье агентство здравоохранения страны, на фоне того, как глава Всемирной организации здравоохранения предупредил, что Европа сейчас является континентом, который нагревается быстрее всего, и ей нужно сделать больше для защиты своих граждан, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

В выходные в нескольких странах были побиты температурные рекорды, в Германии вспыхнули лесные пожары, а берлинская полиция использовала водометы для охлаждения толпы.

Тем временем жара медленно продвигалась к восточным частям континента.

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Германия третий день подряд устанавливала новый рекорд – 41,7 градуса Цельсия в Найсемюнде, возле границы с Польшей, где температура превзошла новый исторический максимум в 40,5°C. Чешская Республика также пережила самый жаркий день в истории – 41,9°C, что выше предыдущего рекорда в 40,9°C, установленного в субботу.

Новое исследование европейского сообщества ученых World Weather Attribution сообщило в пятницу, что рекордная жара и влажность в Европе на прошлой неделе были бы невозможны без изменения климата.

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Экспресс-исследование показало, что жара была бы практически невозможной всего пять десятилетий назад, и сегодня она в 200 раз вероятнее, чем 20 лет назад.

Франция фиксирует всплеск смертности во время волны жары

На прошлой неделе во Франции сообщили о всплеске смертности, в частности резком увеличении количества смертей в частных домах, особенно в парижском регионе, сообщило в воскресенье национальное агентство здравоохранения.

В среду, когда Франция была истощена от самых жарких температур, было зарегистрировано более 1200 смертей, а количество смертей в каждом из двух последующих дней возросло до более 1400, сообщило Агентство общественного здравоохранения Франции. В апреле и мае, до начала жары, уровень смертности во Франции составлял около 900-1000 человек в день.

Агентство пришло к выводу, что только за эти три дня во Франции зарегистрировано как минимум 1000 дополнительных смертей, и, по его данным, эта оценка, вероятно, будет расти, поскольку будет собираться больше данных, в том числе о смертях дома.

По его данным, наиболее резкий рост наблюдался в районах, где действует красный уровень предупреждения об экстремальной жаре. Эти предупреждения охватывали около трех четвертей страны на пике жары. Агентство заявило, что 85% смертей составили люди в возрасте 65 лет и старше.

ВОЗ предупреждает, что Европа является континентом, который нагревается быстрее всего

"Европа является континентом, который нагревается быстрее всего на Земле, нагреваясь вдвое быстрее, чем в среднем по миру", – заявил в воскресенье в X генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, добавив: "Сейчас 150 миллионов человек живут в условиях экстремальной жары, сотни умерли, школы закрыты, сети выходят из строя".

По его словам, вызванная изменением климата и глобальным потеплением волна жары, которая случается раз в поколение, сейчас случается почти каждый год, и добавил, что с 21 июня в Европе было зарегистрировано более 1300 дополнительных смертей, связанных с высокими температурами.

"Тепловой стресс часто называют "тихим убийцей", а европейские дома, рабочие места и школы не были построены для этих температур", – предупредил он, призывая европейские страны внедрить планы действий. Он сказал, что они должны сосредоточиться на готовности, профилактике и более сильном реагировании системы здравоохранения.

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Молния ударила в шведский тематический парк

В Швеции несколько человек получили травмы, когда в них ударила молния в парке развлечений, сообщает национальное информационное агентство TT.

Трое взрослых, среди которых была женщина с серьезными травмами, были доставлены в больницу после того, как молния ударила в парке Тосселилья Соммарланд в Томелилье на юге страны.

По всей Европе за экстремальной жарой последовали сильные грозы.

Дания, которая в субботу установила новые температурные рекорды, к утру воскресенья зафиксировала 1156 ударов молнии, сообщает общественный вещатель DR.

Жара вызвала лесные пожары в лесах, загрязненных боеприпасами времен Второй мировой войны

В Горишхайде, на востоке Германии, вспыхнул пожар в большом лесу, который до сих пор загрязнен боеприпасами времен Второй мировой войны, что осложнило работу пожарных.

Аналогично, масштабная операция по тушению пожара продолжалась на юго-западе Германии возле села Трайзен, где жара вызвала лесной пожар в районе, где также находились неразорвавшиеся боеприпасы. Пожарным пришлось временно приостановить работу после взрывов, а для постоянной оценки ситуации был привлечен подразделение обезвреживания боеприпасов, сообщает немецкое информационное агентство dpa. Около 650 человек в Трайзене были вынуждены покинуть свои дома в воскресенье днем, поскольку огонь продолжал распространяться.

Пожарные службы в крупных городах были заняты отправкой машин скорой помощи людям, страдающим от состояний, связанных с жарой. В Берлине в субботу было сообщено о дополнительных 500 вызовах скорой помощи, большинство из которых связаны с жарой.

Берлинская полиция использует водометы для охлаждения местных жителей и туристов

Полиция столицы Германии нашла способ помочь как страдающим берлинцам, так и туристам. Они установили два огромных водомета, которые обычно используются для разгона неконтролируемых протестующих, перед культовыми Бранденбургскими воротами и распыляли прохладную воду на толпу, которая приветствовала это.

Жара также ухудшила ситуацию с повреждением инфраструктуры, в результате нее бетонное покрытие на многочисленных автомагистралях разрушалось, а национальный железнодорожный оператор Deutsche Bahn вынес предупреждение в выходные о необходимости избегать всех ненужных поездок на поезде.

Более 600 пассажиров пришлось эвакуировать из перегретого поезда в Бранденбурге после того, как дерево упало на воздушную линию электропередачи во время шторма в субботу вечером. Поезд, следовавший из Гамбурга в Прагу, потерял электропитание. Кондиционеры перестали работать, а двери были заперты, пока спасатели не открыли их силой. Двух человек госпитализировали с проблемами, связанными с жарой, сообщает dpa.

В восточном городе Лейпциг трамваи не должны были курсировать до ранних часов понедельника из-за повреждения путей и стрелок жарой. Управление общественного транспорта Лейпцига заявило, что высокие температуры привели к тому, что герметик для соединений асфальта и бетона на стрелках и путях растекся и слипся во многих местах городской сети.

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