Экстремальная жара бьет рекорды в Европе, во Франции около 1000 дополнительных смертей
Киев • УНН
На прошлой неделе во Франции на пике жары зарегистрировано по меньшей мере 1000 дополнительных смертей. ВОЗ предупредила, что Европа нагревается вдвое быстрее среднемирового показателя.
Во Франции на прошлой неделе, на пике рекордной жары, было зарегистрировано около 1000 дополнительных смертей, сообщило в воскресенье агентство здравоохранения страны, на фоне того, как глава Всемирной организации здравоохранения предупредил, что Европа сейчас является континентом, который нагревается быстрее всего, и ей нужно сделать больше для защиты своих граждан, пишет УНН со ссылкой на AP.
Детали
В выходные в нескольких странах были побиты температурные рекорды, в Германии вспыхнули лесные пожары, а берлинская полиция использовала водометы для охлаждения толпы.
Тем временем жара медленно продвигалась к восточным частям континента.
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Германия третий день подряд устанавливала новый рекорд – 41,7 градуса Цельсия в Найсемюнде, возле границы с Польшей, где температура превзошла новый исторический максимум в 40,5°C. Чешская Республика также пережила самый жаркий день в истории – 41,9°C, что выше предыдущего рекорда в 40,9°C, установленного в субботу.
Новое исследование европейского сообщества ученых World Weather Attribution сообщило в пятницу, что рекордная жара и влажность в Европе на прошлой неделе были бы невозможны без изменения климата.
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Экспресс-исследование показало, что жара была бы практически невозможной всего пять десятилетий назад, и сегодня она в 200 раз вероятнее, чем 20 лет назад.
Франция фиксирует всплеск смертности во время волны жары
На прошлой неделе во Франции сообщили о всплеске смертности, в частности резком увеличении количества смертей в частных домах, особенно в парижском регионе, сообщило в воскресенье национальное агентство здравоохранения.
В среду, когда Франция была истощена от самых жарких температур, было зарегистрировано более 1200 смертей, а количество смертей в каждом из двух последующих дней возросло до более 1400, сообщило Агентство общественного здравоохранения Франции. В апреле и мае, до начала жары, уровень смертности во Франции составлял около 900-1000 человек в день.
Агентство пришло к выводу, что только за эти три дня во Франции зарегистрировано как минимум 1000 дополнительных смертей, и, по его данным, эта оценка, вероятно, будет расти, поскольку будет собираться больше данных, в том числе о смертях дома.
По его данным, наиболее резкий рост наблюдался в районах, где действует красный уровень предупреждения об экстремальной жаре. Эти предупреждения охватывали около трех четвертей страны на пике жары. Агентство заявило, что 85% смертей составили люди в возрасте 65 лет и старше.
ВОЗ предупреждает, что Европа является континентом, который нагревается быстрее всего
"Европа является континентом, который нагревается быстрее всего на Земле, нагреваясь вдвое быстрее, чем в среднем по миру", – заявил в воскресенье в X генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, добавив: "Сейчас 150 миллионов человек живут в условиях экстремальной жары, сотни умерли, школы закрыты, сети выходят из строя".
По его словам, вызванная изменением климата и глобальным потеплением волна жары, которая случается раз в поколение, сейчас случается почти каждый год, и добавил, что с 21 июня в Европе было зарегистрировано более 1300 дополнительных смертей, связанных с высокими температурами.
"Тепловой стресс часто называют "тихим убийцей", а европейские дома, рабочие места и школы не были построены для этих температур", – предупредил он, призывая европейские страны внедрить планы действий. Он сказал, что они должны сосредоточиться на готовности, профилактике и более сильном реагировании системы здравоохранения.
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Молния ударила в шведский тематический парк
В Швеции несколько человек получили травмы, когда в них ударила молния в парке развлечений, сообщает национальное информационное агентство TT.
Трое взрослых, среди которых была женщина с серьезными травмами, были доставлены в больницу после того, как молния ударила в парке Тосселилья Соммарланд в Томелилье на юге страны.
По всей Европе за экстремальной жарой последовали сильные грозы.
Дания, которая в субботу установила новые температурные рекорды, к утру воскресенья зафиксировала 1156 ударов молнии, сообщает общественный вещатель DR.
Жара вызвала лесные пожары в лесах, загрязненных боеприпасами времен Второй мировой войны
В Горишхайде, на востоке Германии, вспыхнул пожар в большом лесу, который до сих пор загрязнен боеприпасами времен Второй мировой войны, что осложнило работу пожарных.
Аналогично, масштабная операция по тушению пожара продолжалась на юго-западе Германии возле села Трайзен, где жара вызвала лесной пожар в районе, где также находились неразорвавшиеся боеприпасы. Пожарным пришлось временно приостановить работу после взрывов, а для постоянной оценки ситуации был привлечен подразделение обезвреживания боеприпасов, сообщает немецкое информационное агентство dpa. Около 650 человек в Трайзене были вынуждены покинуть свои дома в воскресенье днем, поскольку огонь продолжал распространяться.
Пожарные службы в крупных городах были заняты отправкой машин скорой помощи людям, страдающим от состояний, связанных с жарой. В Берлине в субботу было сообщено о дополнительных 500 вызовах скорой помощи, большинство из которых связаны с жарой.
Берлинская полиция использует водометы для охлаждения местных жителей и туристов
Полиция столицы Германии нашла способ помочь как страдающим берлинцам, так и туристам. Они установили два огромных водомета, которые обычно используются для разгона неконтролируемых протестующих, перед культовыми Бранденбургскими воротами и распыляли прохладную воду на толпу, которая приветствовала это.
Жара также ухудшила ситуацию с повреждением инфраструктуры, в результате нее бетонное покрытие на многочисленных автомагистралях разрушалось, а национальный железнодорожный оператор Deutsche Bahn вынес предупреждение в выходные о необходимости избегать всех ненужных поездок на поезде.
Более 600 пассажиров пришлось эвакуировать из перегретого поезда в Бранденбурге после того, как дерево упало на воздушную линию электропередачи во время шторма в субботу вечером. Поезд, следовавший из Гамбурга в Прагу, потерял электропитание. Кондиционеры перестали работать, а двери были заперты, пока спасатели не открыли их силой. Двух человек госпитализировали с проблемами, связанными с жарой, сообщает dpa.
В восточном городе Лейпциг трамваи не должны были курсировать до ранних часов понедельника из-за повреждения путей и стрелок жарой. Управление общественного транспорта Лейпцига заявило, что высокие температуры привели к тому, что герметик для соединений асфальта и бетона на стрелках и путях растекся и слипся во многих местах городской сети.
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