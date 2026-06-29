Украинцам посоветовали иметь заряженные гаджеты и пауэрбанки на фоне жары
Киев • УНН
Гендиректор Yasno Сергей Коваленко предупредил о резком росте потребления электроэнергии из-за аномальной жары. Он призвал иметь пауэрбанки и заряженные гаджеты.
Из-за жары энергосистема Украины в ближайшие дни будет работать в очень напряженном режиме, и стоит быть готовыми к различным сценариям и иметь пауэрбанк и заряженные гаджеты, заявил гендиректор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко в соцсетях, пишет УНН.
Детали
"Европа, а вместе с ней и Украина, вошли в период аномальной жары. Для энергетики это означает одно - резкий рост потребления. В Киеве каждые дополнительные +3°C сейчас добавляют около 100 МВт нагрузки на систему", - пояснил он.
И добавил, что речь идет не только о домашних кондиционерах. "Большие системы кондиционирования офисов, магазинов, торговых центров и предприятий создают очень существенную дополнительную нагрузку", - отметил Коваленко.
В то же время, по его словам, проблема даже не только в потреблении. "Жара - это еще и серьезное испытание для оборудования, которое уже более четырех лет работает в условиях войны и пережило многочисленные атаки", - указал он.
"После зимних обстрелов энергетикам удалось стабилизировать систему и вернуть в работу значительную часть поврежденного оборудования. Но сейчас как раз продолжается активный сезон ремонтов и восстановления. Часть инфраструктуры находится в ремонтах, часть работает буквально на пределе своих возможностей", - заметил Коваленко.
Именно поэтому в ближайшие дни энергосистема будет работать в очень напряженном режиме. Надеюсь, нам удастся пройти этот период без существенных ограничений. Но, как и всегда во время войны, стоит быть готовыми к разным сценариям. Пауэрбанк, заряженные гаджеты и немного внимания к сообщениям энергетиков точно не будут лишними
Дополнение
Укрэнерго указывало, что 29 июня меры ограничения энергоснабжения не планируются.
Тем временем синоптики прогнозируют жару до +38°.