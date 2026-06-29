Украинцам посоветовали иметь заряженные гаджеты и пауэрбанки на фоне жары

Из-за жары энергосистема Украины в ближайшие дни будет работать в очень напряженном режиме, и стоит быть готовыми к различным сценариям и иметь пауэрбанк и заряженные гаджеты, заявил гендиректор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Европа, а вместе с ней и Украина, вошли в период аномальной жары. Для энергетики это означает одно - резкий рост потребления. В Киеве каждые дополнительные +3°C сейчас добавляют около 100 МВт нагрузки на систему", - пояснил он.

И добавил, что речь идет не только о домашних кондиционерах. "Большие системы кондиционирования офисов, магазинов, торговых центров и предприятий создают очень существенную дополнительную нагрузку", - отметил Коваленко.

В то же время, по его словам, проблема даже не только в потреблении. "Жара - это еще и серьезное испытание для оборудования, которое уже более четырех лет работает в условиях войны и пережило многочисленные атаки", - указал он.

"После зимних обстрелов энергетикам удалось стабилизировать систему и вернуть в работу значительную часть поврежденного оборудования. Но сейчас как раз продолжается активный сезон ремонтов и восстановления. Часть инфраструктуры находится в ремонтах, часть работает буквально на пределе своих возможностей", - заметил Коваленко.

Именно поэтому в ближайшие дни энергосистема будет работать в очень напряженном режиме. Надеюсь, нам удастся пройти этот период без существенных ограничений. Но, как и всегда во время войны, стоит быть готовыми к разным сценариям. Пауэрбанк, заряженные гаджеты и немного внимания к сообщениям энергетиков точно не будут лишними - подчеркнул гендиректор Yasno.

Дополнение

Укрэнерго указывало, что 29 июня меры ограничения энергоснабжения не планируются.

Тем временем синоптики прогнозируют жару до +38°.