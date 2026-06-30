ВОЗ предупреждает, что нынешняя жара в Европе — это лишь "генеральная репетиция"

На фоне того, как Европа продолжает сталкиваться с рекордной жарой, Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что будущее лето будет только жарче, пишет УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Июнь был одним из самых жарких месяцев за всю историю наблюдений в Европе, температура достигла беспрецедентных максимумов во многих странах и вызвала увеличение числа смертей, связанных с жарой.

И это только начало. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что будущее лето будет тяжелее.

"Эта жара – генеральная репетиция", – сказал доктор Ханс Анри Клюге, региональный директор ВОЗ в Европе.

Европа нагревается более чем вдвое быстрее, чем в среднем по миру, и жара больше не является единичными случаями. Это повторяющиеся кризисы, которые становятся все более частыми, сильными и продолжительными, добавил Клюге.

За последний месяц во Франции только с 24 июня было зарегистрировано более 1000 смертей, большинство из которых приходится на людей в возрасте 65 лет и старше, а количество вызовов экстренной помощи в некоторых городах выросло до 50%.

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Система мониторинга смертности в Испании уже оценила как 892 дополнительных смертей, связанных с жарой, в июне.

Клюге предупредил, что каждое лето, к которому мы не готовимся, – это лето, за которое мы платим жизнями.

Однако у ВОЗ есть не только плохие новости, на фоне того, как агентство подчеркивает, что профилактика работает.

По словам руководителя ВОЗ в Европе, оценки показывают, что смертность, связанная с жарой, в Европе в 2023 году была бы примерно на 80% выше без уже принятых мер адаптации. Для людей в возрасте 80 лет и старше смертность могла быть вдвое выше.

"Планы действий по жаре, раннее предупреждение, охлаждение помещений, информационно-просветительская работа с уязвимыми людьми – это не бюрократические упражнения. Они спасают жизни прямо сейчас – нам нужно больше таких мер по всему европейскому региону", – добавил Клюге.

По данным Всемирной метеорологической организации, ожидается, что до 30 июня волна жары распространится на большие части Западной, Центральной и Южной Европы и Балкан.

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