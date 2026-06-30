Сильная жара в Европе продвинулась на восток и продолжила устанавливать рекорды

Сильнейшая жара в истории Европы в понедельник установила новые температурные рекорды в восточных частях континента, и, по оценкам ВОЗ, уже связана с 1300 смертями, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Изнуряющая жара, которая первоначально обрушилась на Западную Европу на прошлой неделе, уже установила рекорды в Польше, Чехии и Германии, продвигаясь на восток в последние дни.

В понедельник Словакия зафиксировала новый рекорд температуры в 41°C в Турне-над-Бодвоу на юго-востоке, сообщило Словацкое гидрометеорологическое управление (SHMU).

В Ашоде в центральной Венгрии столбик термометра достиг 41,8°C, что немного ниже абсолютного температурного рекорда страны в 41,9°C, установленного в 2007 году.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил журналистам, что правительство хочет, чтобы государственные служащие работали из дома, где это возможно.

Он попросил коммунальные службы перенести работы на открытом воздухе и призвал, чтобы рестораны раздавали питьевую воду, а общественные места с кондиционерами оставались открытыми.

На фоне того, как на Балканах также ожидались температуры до 40°C, пожарные в Боснии боролись с пожарами, возникшими из-за жары.

В Украине местами были аварийные отключения электроэнергии. Во вторник будут графики отключений.

В Украине начались аварийные отключения света на фоне сильной жары

Прогнозировались температуры 35-38°C, хотя это значительно ниже рекорда в 42°C, зафиксированного в августе 2010 года.

По данным анализа прогнозов AFP, по меньшей мере 130 миллионов человек в Европе должны были столкнуться с жарой в понедельник при температуре выше 35°C по сравнению со 190 миллионами в воскресенье.

Согласно рекомендациям Climate Watch, выданным одним из региональных европейских центров мониторинга климата ВМО, который возглавляет Deutscher Wetterdienst (DWD), до 30 июня ожидается, что волна жары, продвинувшаяся с Пиренейского полуострова, распространится на значительную часть Западной, Центральной и Южной Европы, а также на Балканы.

Визуализация данных о температуре поверхности земли во Франции и северной Испании на основе данных спутников Copernicus Sentinel-3, полученных 23 июня

Эта волна жары является сильнейшей из когда-либо зарегистрированных в Европе и была бы "практически невозможна" так рано летом без изменения климата, заявила группа ученых World Weather Attribution.

Изменение климата подпитывает лютую жару в Европе - ученые

По данным ООН по вопросам здравоохранения, с 21 июня в Европе зафиксировано более 1300 дополнительных смертей, в том числе нескольких детей, погибших в запертых автомобилях, и молодых людей, утонувших в местах для купания без присмотра.

Франция сообщила как минимум о 74 случаях утопления с 18 июня, а Польша заявила о 17 утонувших только в воскресенье.

На фоне похолодания во Франции национальная метеорологическая служба заявила, что уже ожидает новую волну жары в июле.

Глава Национальной федерации похоронных услуг Элизабет Шаррье заявила, что заполняемость похоронных бюро - обычно от 30 до 45% летом - по всей стране превысила 66%, и что похоронные бюро в Париже не справляются с нагрузкой.

Несколько тысяч домов в парижском регионе также остались без электричества.