Сильная жара в Европе продвинулась на восток и продолжила устанавливать рекорды

$44.850.0151.170.04
ukenru
10:06 • 636 просмотра
ЕС направил 3,9 млрд евро на дроны для Украины в рамках 90-миллиардного кредита
08:14 • 7938 просмотра
Спецоперация "Бюджет": за две недели установлено 1,2 млрд грн ущерба государству, больше всего в топливно-энергетическом комплексеVideo
07:42 • 15047 просмотра
Графики отключений света на фоне жары будут с 17:00 до 22:00 - Минэнерго
06:33 • 16285 просмотра
Более 43 000 человек до сих пор считаются пропавшими без вести после землетрясений в ВенесуэлеVideo
30 июня, 03:55 • 19496 просмотра
Один из самых богатых людей Китая приговорен в США к 30 годам тюрьмы за мошенничество на $1 млрд
29 июня, 19:46 • 24646 просмотра
ЕС вводит таможенный сбор на небольшие посылки из-за дешёвого импорта из Китая
Эксклюзив
29 июня, 14:02 • 31984 просмотра
путин окончательно оторвался от реальности - эксперт о "10 км до Сум", смерти "Духа Анкориджа" и "бензиновой катастрофе"
29 июня, 12:01 • 67598 просмотра
“Show must go on” или группа поддержки "по вызову" – куда делась массовка врача Odrex, которого судят за медицинскую халатность?Photo
Эксклюзив
29 июня, 11:43 • 82476 просмотра
От испытаний до массового производства: когда украинские баллистические ракеты смогут ударить по России
29 июня, 10:19 • 77598 просмотра
Средняя зарплата в Украине: как изменились доходы в 2026 годуPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+31°
4.6м/с
44%
748мм
Популярные новости
В Германии мужчина, споривший об опеке над дочерью, застрелил шесть человек в центре для матерей и детей30 июня, 01:17 • 17202 просмотра
Режиссера "47 ронинов" приговорили к 2,5 годам тюремного заключения за мошенничество с Netflix на 11 млн долларов30 июня, 01:39 • 10195 просмотра
Украинский ЗРК "Риф" с ракетой РК-10 впервые показали в работеPhoto30 июня, 01:58 • 7640 просмотра
За сутки Россия потеряла 1350 военных, 71 артсистему и почти 2 тысячи дронов - ГенштабPhoto30 июня, 03:38 • 14237 просмотра
Кто имеет право на субсидию в Украине и как ее оформитьPhoto06:24 • 18296 просмотра
публикации
Кто имеет право на субсидию в Украине и как ее оформитьPhoto06:24 • 18752 просмотра
Где в Украине дороже и дешевле всего купить жилье - сколько стоят квартиры в разных городах29 июня, 12:27 • 39348 просмотра
От испытаний до массового производства: когда украинские баллистические ракеты смогут ударить по России
Эксклюзив
29 июня, 11:43 • 82465 просмотра
Средняя зарплата в Украине: как изменились доходы в 2026 годуPhoto29 июня, 10:19 • 77584 просмотра
Как назначают Генерального прокурора в странах ЕС и почему универсальной процедуры не существует?Photo29 июня, 10:16 • 77781 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Марокко
Нидерланды
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Реклама
УНН Lite
Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным фильмом "Убить Билла"Video07:59 • 5566 просмотра
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 56874 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 73031 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 83967 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 120570 просмотра
Актуальное
Сериал
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro

Сильная жара в Европе продвинулась на восток и продолжила устанавливать рекорды

Киев • УНН

 • 1834 просмотра

В понедельник в Словакии зафиксирован 41°C, в Венгрии - 41,8°C. Из-за жары в Украине введены графики отключений электроэнергии.

Сильная жара в Европе продвинулась на восток и продолжила устанавливать рекорды

Сильнейшая жара в истории Европы в понедельник установила новые температурные рекорды в восточных частях континента, и, по оценкам ВОЗ, уже связана с 1300 смертями, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Изнуряющая жара, которая первоначально обрушилась на Западную Европу на прошлой неделе, уже установила рекорды в Польше, Чехии и Германии, продвигаясь на восток в последние дни.

В понедельник Словакия зафиксировала новый рекорд температуры в 41°C в Турне-над-Бодвоу на юго-востоке, сообщило Словацкое гидрометеорологическое управление (SHMU).

В Ашоде в центральной Венгрии столбик термометра достиг 41,8°C, что немного ниже абсолютного температурного рекорда страны в 41,9°C, установленного в 2007 году.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил журналистам, что правительство хочет, чтобы государственные служащие работали из дома, где это возможно.

Он попросил коммунальные службы перенести работы на открытом воздухе и призвал, чтобы рестораны раздавали питьевую воду, а общественные места с кондиционерами оставались открытыми.

На фоне того, как на Балканах также ожидались температуры до 40°C, пожарные в Боснии боролись с пожарами, возникшими из-за жары.

В Украине местами были аварийные отключения электроэнергии. Во вторник будут графики отключений.

В Украине начались аварийные отключения света на фоне сильной жары29.06.26, 14:06 • 3292 просмотра

Прогнозировались температуры 35-38°C, хотя это значительно ниже рекорда в 42°C, зафиксированного в августе 2010 года.

По данным анализа прогнозов AFP, по меньшей мере 130 миллионов человек в Европе должны были столкнуться с жарой в понедельник при температуре выше 35°C по сравнению со 190 миллионами в воскресенье.

Согласно рекомендациям Climate Watch, выданным одним из региональных европейских центров мониторинга климата ВМО, который возглавляет Deutscher Wetterdienst (DWD), до 30 июня ожидается, что волна жары, продвинувшаяся с Пиренейского полуострова, распространится на значительную часть Западной, Центральной и Южной Европы, а также на Балканы.

Визуализация данных о температуре поверхности земли во Франции и северной Испании на основе данных спутников Copernicus Sentinel-3, полученных 23 июня
Визуализация данных о температуре поверхности земли во Франции и северной Испании на основе данных спутников Copernicus Sentinel-3, полученных 23 июня

Эта волна жары является сильнейшей из когда-либо зарегистрированных в Европе и была бы "практически невозможна" так рано летом без изменения климата, заявила группа ученых World Weather Attribution.

Изменение климата подпитывает лютую жару в Европе - ученые26.06.26, 10:50 • 3939 просмотров

По данным ООН по вопросам здравоохранения, с 21 июня в Европе зафиксировано более 1300 дополнительных смертей, в том числе нескольких детей, погибших в запертых автомобилях, и молодых людей, утонувших в местах для купания без присмотра.

Франция сообщила как минимум о 74 случаях утопления с 18 июня, а Польша заявила о 17 утонувших только в воскресенье.

На фоне похолодания во Франции национальная метеорологическая служба заявила, что уже ожидает новую волну жары в июле.

Глава Национальной федерации похоронных услуг Элизабет Шаррье заявила, что заполняемость похоронных бюро - обычно от 30 до 45% летом - по всей стране превысила 66%, и что похоронные бюро в Париже не справляются с нагрузкой.

Несколько тысяч домов в парижском регионе также остались без электричества.

Юлия Шрамко

ОбществоНовости МираПогода и окружающая среда