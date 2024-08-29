Во Львове с 1 сентября вырастет стоимость проезда: кому придется платить 25 гривен

Во Львове с 1 сентября увеличится стоимость оплаты проезда наличными в городском общественном транспорте. Для жителей, которые покупают бумажный билет у водителя, поездка будет стоить 25 грн. Для 81% пассажиров, которые валидируют и оплачивают проезд безналично, стоимость проезда остается неизменной. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Львовский городской совет.

С 1 сентября во Львове увеличится стоимость оплаты проезда наличными в городском общественном транспорте. Для жителей, которые покупают бумажный билет у водителя, поездка будет стоить 25 грн. Это изменение коснется лишь 19% от всех пассажиров общественного транспорта - именно столько людей сейчас рассчитываются наличными, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что зато для 81% пассажиров, которые валидируют и оплачивают проезд безналично, стоимость проезда остается неизменной: 13 грн - при оплате общей ЛеоКарт, 6,5 грн - при оплате студенческой ЛеоКарт и 15 грн - при оплате банковской картой или устройством с NFC. Кроме того, для владельцев транспортных карт доступны бесплатные пересадки, что удешевляет стоимость самой дешевой поездки еще в 2-4 раза.

В департаменте городской мобильности и уличной инфраструктуры отмечают, что одна из главных задач е-билета - уменьшение оборота наличных в транспорте.

Сейчас бумажный билет у водителя за наличные покупают только 19% пассажиров. Поэтому, чтобы минимизировать этот показатель и поощрить жителей отказываться от наличных в транспорте, с 1 сентября, как и декларировалось ранее, бумажный билет станет еще более дорогим способом оплаты проезда. Но пассажиры имеют альтернативу - чтобы экономить, их призывают выбирать безналичный расчет, - отмечается в сообщении.

Самыми выгодными и в дальнейшем остаются поездки с ЛеоКарт. А внедрение бесплатных пересадок удешевляет эти поездки еще больше.

"Внедрение бесплатных пересадок - это еще один весомый аргумент в пользу безналичных поездок с ЛеоКарт. И одновременно дополнительная возможность экономить еще больше. Ведь за все поездки, завалидированные в пределах 40 мин, пассажир оплачивает как за одну - 13 грн с общей ЛеоКарт или 6,5 грн со студенческой ЛеоКарт.

Такая услуга особенно выгодна для тех жителей, которые вынуждены делать пересадки, чтобы доехать до нужной локации. Ведь раньше им приходилось платить за все поездки, а теперь они оплачивают только за одну, при условии валидации ЛеоКарт в пределах 40 минут. Таким образом, если человек за 40 минут совершил три поездки, то есть дважды пересел, то с общей ЛеоКарт каждая поездка обошлась ориентировочно в 4 грн. А раньше за все эти поездки пассажир должен был оплатить 39 грн в целом", - отметили в департаменте городской мобильности ЛГС.

Электронные билеты на общественный транспорт закрепили в законодательстве

Руководитель департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС Олег Забарило отмечает, что еще одним преимуществом от внедрения е-билета является детенизация в сфере перевозок.

В то же время продолжается работа над остальным функционалом е-билета. Следующие этапы - это абонементы и мобильное приложение. И этот функционал должен внедряться последовательно - сначала абонемент, а затем - приложение.