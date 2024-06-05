Электронные билеты на общественный транспорт закрепили в законодательстве

Верховная Рада приняла законопроект №5705 о внедрении электронных билетов на автомобильном и городском электрическом транспорте, сообщили в среду в депутатском корпусе, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, нардепы отдали 256 голосов "за".

Народный депутат Павел Фролов указал, что законопроектом обновили определения понятий "электронный билет" и "билет", предоставили полномочия Мининфраструктуры по утверждению формы, которую должен содержать проездной и электронный проездной документ.

Законопроектом, согласно пояснительной записке, предусматривается внести изменение в часть второй статьи 910 Гражданского кодекса Украины для определения электронного билета, наряду с бумажным билетом, основанием для заключения договора перевозки пассажира и багажа.

Однако, отмечается, что возможными рисками является нежелание органов местного самоуправления вводить автоматизированную систему учета оплаты проезда в связи с необходимостью финансовых затрат на приобретение серверного оборудования и создание программного обеспечения для функционирования автоматизированной системы учета оплаты проезда.

Напомним

В 2021 году Кабинет министров Украины одобрил законопроект о введении электронных билетов на автомобильном и городском электрическом транспорте.