Е-квитки на громадський транспорт закріпили у законодавстві
Київ • УНН
Верховна Рада (парламент України) ухвалила законопроект про введення електронних квитків на автомобільний та міський електротранспорт 256 голосами "за".
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5705 щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті, повідомили у середу у депутатському корпусі, пише УНН.
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Як повідомляється, нардепи віддали 256 голосів "за".
Народний депутат Павло Фролов вказав, що законопроєктом оновили визначення понять "електронний квиток" та "квиток", надали повноваження Мінінфраструктури щодо затвердження форми, яку має містити проїзний та електронний проїзний документ.
Законопроєктом, згідно з пояснювальною запискою, передбачається внести зміну до частини другої статті 910 Цивільного кодексу України для визначення електронного квитка, поряд з паперовим квитком, підставою для укладення договору перевезення пасажира та багажу.
Однак, зауважується, що можливими ризиками є небажання органів місцевого самоврядування запроваджувати автоматизовану систему обліку оплати проїзду у зв’язку з необхідністю фінансових витрат на придбання серверного обладнання та створення програмного забезпечення для функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду.
Нагадаємо
У 2021 році Кабінет міністрів України схвалив законопроект щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті.