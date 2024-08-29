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У Львові з 1 вересня зросте вартість проїзду: кому доведеться платити 25 гривень

У Львові з 1 вересня зросте вартість проїзду: кому доведеться платити 25 гривень

Київ • УНН

 • 22497 перегляди

З 1 вересня у Львові вартість проїзду готівкою у громадському транспорті зросте до 25 грн. Для 81% пасажирів, які оплачують безготівково, ціна залишиться незмінною - від 6,5 до 15 грн.

У Львові з 1 вересня збільшиться вартість оплати проїзду готівкою у міському громадському транспорті. Для мешканців, які купують паперовий квиток у водія, поїздка коштуватиме 25 грн. Для 81% пасажирів, які валідують та оплачують проїзд безготівково, вартість проїзду залишається незмінною. Про це УНН повідомляє з посиланням на Львівську міську раду.

З 1 вересня у Львові збільшиться вартість оплати проїзду готівкою у міському громадському транспорті. Для мешканців, які купують паперовий квиток у водія, поїздка коштуватиме 25 грн. Ця зміна торкнеться лише 19% від усіх пасажирів громадського транспорту - саме стільки людей зараз розраховуються готівкою,

- йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що натомість для 81% пасажирів, які валідують та оплачують проїзд безготівково, вартість проїзду залишається незмінною: 13 грн – при оплаті загальною ЛеоКарт, 6,5 грн – при оплаті студентською ЛеоКарт та 15 грн – при оплаті банківською картою чи пристроєм з NFC. Крім того, для власників транспортних карток доступні безоплатні пересадки, що здешевлює вартість найдешевшої поїздки ще в 2-4 рази.

У департаменті міської мобільності та вуличної інфраструктури зазначають, що одне з найголовніших завдань е-квитка - зменшення обігу готівки у транспорті.

Наразі паперовий квиток у водія за готівку купують лише 19% пасажирів. Відтак, аби мінімізувати цей показник та заохотити мешканців відмовлятися від готівки в транспорті, з 1 вересня, як і декларувалося раніше, паперовий квиток стане ще більш дорогим способом оплати проїзду. Але пасажири мають альтернативу - щоб економити, їх закликають обирати безготівковий розрахунок,

- зазначається в повідомленні.

Найвигіднішими і надалі залишаються поїздки з ЛеоКарт. А впровадження безоплатних пересадок здешевлює ці поїздки ще більше.

"Впровадження безоплатних пересадок - це ще один вагомий аргумент на користь безготівкових поїздок з ЛеоКарт. І водночас додаткова можливість заощаджувати ще більше. Адже за всі поїздки, завалідовані в межах 40 хв, пасажир оплачує як за одну – 13 грн з загальною ЛеоКарт чи 6,5 грн зі студентською ЛеоКарт.

Така послуга є особливо вигідна для тих мешканців, які змушені робити пересадки, щоб доїхати до потрібної локації. Адже раніше їм доводилось платити за всі поїздки, а тепер вони оплачують лише за одну, за умови валідації ЛеоКарт в межах 40 хвилин. Таким чином, якщо людина за 40 хвилин здійснила три поїздки, тобто двічі пересіла, то з загальною ЛеоКарт кожна поїздка обійшлася орієнтовно в 4 грн. А раніше за всі ці поїздки пасажир мав оплатити 39 грн загалом", - зауважили в департаменті міської мобільності ЛМР.

Е-квитки на громадський транспорт закріпили у законодавстві05.06.24, 14:16 • 14286 переглядiв

Керівник департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило наголошує, що ще однією перевагою від впровадження е-квитка є детінізація у сфері перевезень.

Водночас триває робота над рештою функціоналу е-квитка. Наступні етапи - це абонементи та мобільний додаток. І цей функціонал має впроваджуватися послідовно - спочатку абонемент, а потім - додаток.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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