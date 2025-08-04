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Во Львове потушили пожар в отеле: спасли 11 человек

Киев • УНН

 • 760 просмотра

Во Львове пожарные ликвидировали пожар в отеле, эвакуировав 11 человек. Шесть человек госпитализированы, причины возгорания устанавливаются.

Во Львове потушили пожар в отеле: спасли 11 человек

Во Львове спасатели ликвидировали пожар в гостинице, спасли 11 человек, шестерых из которых госпитализировали, а причины возгорания устанавливаются, сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, пишет УНН.

Львов: пожарные ликвидировали пожар в гостинице и спасли 11 человек. Тушение огня, поиск его очага и эвакуацию людей из здания осложняло сильное задымление помещений. Спасатели вывели на свежий воздух 11 человек, из которых 6 - госпитализировали в медучреждения города

- сообщили в ГСЧС.

К тушению пожара привлекли 70 спасателей и 14 единиц спецтехники ГСЧС.

"Причины и обстоятельства возгорания устанавливают правоохранители", - говорится в сообщении.

Шесть человек госпитализированы после взрыва и пожара в отеле во Львове04.08.25, 13:57 • 1970 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Львов