У Львові загасили пожежу в готелі: врятували 11 людей
Київ • УНН
У Львові вогнеборці ліквідували пожежу в готелі, евакуювавши 11 осіб. Шістьох госпіталізували, а причини займання встановлюються.
У Львові рятувальники ліквідували пожежу в готелі, врятувавши 11 людей, шістьох з яких госпіталізували, а причини займання встановлюються, повідомили у ДСНС України у понеділок, пише УНН.
Львів: вогнеборці ліквідували пожежу в готелі та врятували 11 людей. Гасіння вогню, пошук його осередку та евакуацію людей з будівлі ускладнювало сильне задимлення приміщень. Рятувальники вивели на свіже повітря 11 людей, з яких 6 - госпіталізували до медзакладів міста
До гасіння пожежі залучилися 70 рятувальників та 14 одиниць спецтехніки ДСНС.
"Причини та обставини займання встановлюють правоохоронці", - ідеться у повідомленні.
Шістьох людей госпіталізували після вибуху і пожежі в готелі у Львові04.08.25, 13:57 • 2130 переглядiв