У Львові загасили пожежу в готелі: врятували 11 людей

У Львові рятувальники ліквідували пожежу в готелі, врятувавши 11 людей, шістьох з яких госпіталізували, а причини займання встановлюються, повідомили у ДСНС України у понеділок, пише УНН.

Львів: вогнеборці ліквідували пожежу в готелі та врятували 11 людей. Гасіння вогню, пошук його осередку та евакуацію людей з будівлі ускладнювало сильне задимлення приміщень. Рятувальники вивели на свіже повітря 11 людей, з яких 6 - госпіталізували до медзакладів міста - повідомили у ДСНС.

До гасіння пожежі залучилися 70 рятувальників та 14 одиниць спецтехніки ДСНС.

"Причини та обставини займання встановлюють правоохоронці", - ідеться у повідомленні.

Шістьох людей госпіталізували після вибуху і пожежі в готелі у Львові