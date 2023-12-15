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Во Львове начались работы по восстановлению оплаты проезда банковскими карточками после сбоя в Киевстаре

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 14:09  •  13939 просмотра

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Сейчас для безналичной оплаты пассажиры могут использовать транспортные карты ЛеоКарт, а в электротранспорте также по QR-коду.

Во Львове начали восстанавливать оплату проезда банковскими карточками, но мобильный интернет оператора все еще остается слабым, сообщили во Львовском городском совете, пишет УНН.

Детали

"Несмотря на восстановление связи "Киевстар", мобильный интернет оператора во Львове все еще слабый. Скорость интернет-соединения меньше той, которая необходима для оперативного налаживания работы системы автоматизированной оплаты проезда", - сообщили во Львовском горсовете.

Отмечается, чтобы восстановить оплату проезда банковскими карточками, необходимо перезагрузить систему валидаторов и собрать с них всю накопленную информацию об оплатах, совершенных в предыдущие дни. После этого с банковских карточек пассажиров спишутся средства за предыдущие поездки, а валидаторы смогут принимать банковские карты. Однако, этот процесс зависит от скорости интернет-связи, поэтому займет определенное время.

Сейчас для безналичной оплаты пассажиры могут использовать транспортные карты ЛеоКарт, а в электротранспорте также по QR-коду.

Напомним

Более 95% базовых станций мобильной связи "Киевстар" на подконтрольной Украине территории находятся в работоспособном состоянии.

Павел Башинский

Павел Башинский

Общество
У Львові розпочалися роботи з відновлення оплати проїзду банківськими картками після збою у Київстарі
Work has begun in Lviv to restore payment by bank cards after the crash in Kyivstar
Новости по теме

Во Львове начались работы по восстановлению оплаты проезда банковскими карточками после сбоя в Киевстаре

Сейчас для безналичной оплаты пассажиры могут использовать транспортные карты ЛеоКарт, а в электротранспорте также по QR-коду.

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