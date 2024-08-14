Во Львове будут прощаться с польским добровольцем, погибшим за Украину
Киев • УНН
Во Львове состоится прощание с Пшемыславом Расевичем-Кучинским, гражданином Польши, который погиб защищая Украину. Доброволец Интернационального легиона завещал похоронить его на Лычаковском кладбище.
В среду, 14 августа, во Львове попрощаются с военнослужащим Пшемыславом Расевичем-Кучинским - гражданином Польши, который погиб на войне, защищая Украину от российских оккупантов. Об этом сообщает мэр Львова Андрей Садовый в Facebook, передает УНН.
Детали
Мужчина родился в городе Гдыня. Он занимался волонтерской и общественной деятельностью.
С начала полномасштабного вторжения решил стать на защиту Украины и присоединился к Интернациональному легиону.
Пшемыслав Расевич-Кучинский погиб во время выполнения задания.
"Пшемыслав завещал, чтобы его похоронили во Львове на Лычаковском кладбище. Прощание состоится завтра в 14:00 в Гарнизонном храме. Вечная Память Защитнику, который боролся за нашу свободу", - написал Садовый.
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