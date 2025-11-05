ukenru
Эксклюзив
13:23 • 1796 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
12:20 • 5870 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
11:19 • 12158 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
10:32 • 14699 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Эксклюзив
08:57 • 17121 просмотра
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
08:12 • 18899 просмотра
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
5 ноября, 07:17 • 16770 просмотра
Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico
4 ноября, 23:11 • 33523 просмотра
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы
4 ноября, 18:53 • 32173 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
4 ноября, 18:07 • 54083 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
Во Франции задержали водителя, который намеренно сбил нескольких пешеходов и велосипедистов

Киев • УНН

 • 608 просмотра

Во время задержания мужчина выкрикнул "Аллах акбар!" и оказал сопротивление. Его задержали с применением электрошокера.

Во Франции задержали водителя, который намеренно сбил нескольких пешеходов и велосипедистов
Фото: Le Monde

Во французском городе Ла-Рошель в среду, 5 ноября, был арестован водитель, который намеренно сбил нескольких пешеходов и велосипедистов на дороге между Долю-д'Олерон и Сен-Пьер-д'Олерон на острове Олерон. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на прокурора Ла-Рошели Арно Лариза, пишет УНН.

Детали

По словам прокурора, десять человек получили ранения, четверо из них находятся в критическом состоянии. Министр внутренних дел Лоран Нуньес ранее сообщал о пяти раненых, двое из которых в критическом состоянии.

Подозреваемый - 35-летний мужчина, житель Олерона. Он известен своими правонарушениями, касающимися общего права. Он выкрикнул "Аллах Акбар!", когда его задержали. Тем не менее, мотив не подтвержден, и его должно выяснить следствие

 - подчеркнул прокурор.

Он также добавил, что Национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) не брала дело "на этом этапе". PNAT, со своей стороны, отметила, что она "следит за процедурой, которую сейчас проводит прокуратура Ла-Рошели".

Мужчина был взят под стражу за "покушение на убийство". Расследование было поручено исследовательскому отделу Пуатье при поддержке исследовательских бригад Рошфора и Ла-Рошели.

Подозреваемый оказывал сопротивление при аресте. Его задержали, применив электрошокер

- добавил Лариз в комментарии газете Sud Ouest.

Прокурор ожидает "более консолидированной и подробной информации" относительно профиля подозреваемого, прежде чем обнародовать дальнейшие подробности дела.

Дополнение

21-летняя гражданка Украины Карина Рыжкова погибла в ДТП вблизи итальянского города Торкьяроло. Вместе с ней в автомобиле находились двое ее друзей, не выжил никто.

В японском городе Осака полиция арестовала водителя внедорожника, который наехал автомобилем на группу учеников младшей школы, возвращавшихся домой с занятий.

Павел Зинченко

Криминал и ЧПНовости Мира
Дорожно-транспортное происшествие
Италия