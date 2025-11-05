Во Франции задержали водителя, который намеренно сбил нескольких пешеходов и велосипедистов

Фото: Le Monde

Во французском городе Ла-Рошель в среду, 5 ноября, был арестован водитель, который намеренно сбил нескольких пешеходов и велосипедистов на дороге между Долю-д'Олерон и Сен-Пьер-д'Олерон на острове Олерон. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на прокурора Ла-Рошели Арно Лариза, пишет УНН.

Детали

По словам прокурора, десять человек получили ранения, четверо из них находятся в критическом состоянии. Министр внутренних дел Лоран Нуньес ранее сообщал о пяти раненых, двое из которых в критическом состоянии.

Подозреваемый - 35-летний мужчина, житель Олерона. Он известен своими правонарушениями, касающимися общего права. Он выкрикнул "Аллах Акбар!", когда его задержали. Тем не менее, мотив не подтвержден, и его должно выяснить следствие - подчеркнул прокурор.

Он также добавил, что Национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) не брала дело "на этом этапе". PNAT, со своей стороны, отметила, что она "следит за процедурой, которую сейчас проводит прокуратура Ла-Рошели".

Мужчина был взят под стражу за "покушение на убийство". Расследование было поручено исследовательскому отделу Пуатье при поддержке исследовательских бригад Рошфора и Ла-Рошели.

Подозреваемый оказывал сопротивление при аресте. Его задержали, применив электрошокер - добавил Лариз в комментарии газете Sud Ouest.

Прокурор ожидает "более консолидированной и подробной информации" относительно профиля подозреваемого, прежде чем обнародовать дальнейшие подробности дела.

Дополнение

