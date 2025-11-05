ukenru
Ексклюзив
13:23 • 7870 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
12:20 • 10541 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
11:19 • 14287 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
10:32 • 18475 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Ексклюзив
08:57 • 18762 перегляди
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
08:12 • 19633 перегляди
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
5 листопада, 07:17 • 17284 перегляди
Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico
4 листопада, 23:11 • 33797 перегляди
Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону
4 листопада, 18:53 • 32295 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Ексклюзив
4 листопада, 18:07 • 54146 перегляди
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
У Франції затримали водія, який навмисне збив кількох пішоходів і велосипедистів

Київ • УНН

 • 878 перегляди

Під час затримання чоловік вигукнув "Аллах акбар!" і чинив опір. Його затримали з застосуванням електрошокеру.

У Франції затримали водія, який навмисне збив кількох пішоходів і велосипедистів
Фото: Le Monde

У французькому місті Ла-Рошель, у середу, 5 листопада, було заарештовано водія, який навмисно збив кількох пішоходів та велосипедистів на дорозі між Долю-д'Олерон та Сен-П'єр-д'Олерон на острові Олерон. Про це повідомляє Le Monde з посиланням на прокурора Ла-Рошелі Арно Ларіза, пише УНН.

Деталі

За словами прокурора, десять людей отримали поранення, четверо з них перебувають у критичному стані. Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс раніше повідомляв про п'ятьох поранених, двоє з яких у критичному стані.

Підозрюваний - 35-річний чоловік, мешканець Олерона. Він відомий своїми правопорушеннями, які стосуються загального права. Він вигукнув "Аллах Акбар!", коли його затримали. Тим не менш, мотив не підтверджено, і його має з'ясувати слідство

 - наголосив прокурор.

Він також додав, що Національна антитерористична прокуратура (PNAT) не брала справу "на цьому етапі". PNAT, зі свого боку, зазначила, що вона "стежить за процедурою, яку зараз проводить прокуратура Ла-Рошелі".

Чоловіка взяли під варту за "замах на вбивство". Розслідування було доручено дослідницькому відділу Пуатьє за підтримки дослідницьких бригад Рошфора та Ла-Рошель.

Підозрюваний чинив опір під час арешту. Його затримали, застосувавши електрошокер

- додав Ларіз у коментарі газеті Sud Ouest.

Прокурор очікує "більш консолідованої та детальної інформації" щодо профілю підозрюваного, перш ніж оприлюднити подальші подробиці справи.

Доповнення

21-річна громадянка України Каріна Рижкова загинула у ДТП поблизу італійського міста Торк’яроло. Разом з нею в автомобілі перебували двоє її друзів, не вижив ніхто.

У японському місті Осака поліція заарештувала водія позашляховика, який наїхав автівкою на групу учнів молодшої школи, які поверталися додому з занять.

Павло Зінченко

