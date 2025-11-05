У Франції затримали водія, який навмисне збив кількох пішоходів і велосипедистів
Київ • УНН
Під час затримання чоловік вигукнув "Аллах акбар!" і чинив опір. Його затримали з застосуванням електрошокеру.
У французькому місті Ла-Рошель, у середу, 5 листопада, було заарештовано водія, який навмисно збив кількох пішоходів та велосипедистів на дорозі між Долю-д'Олерон та Сен-П'єр-д'Олерон на острові Олерон. Про це повідомляє Le Monde з посиланням на прокурора Ла-Рошелі Арно Ларіза, пише УНН.
Деталі
За словами прокурора, десять людей отримали поранення, четверо з них перебувають у критичному стані. Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс раніше повідомляв про п'ятьох поранених, двоє з яких у критичному стані.
Підозрюваний - 35-річний чоловік, мешканець Олерона. Він відомий своїми правопорушеннями, які стосуються загального права. Він вигукнув "Аллах Акбар!", коли його затримали. Тим не менш, мотив не підтверджено, і його має з'ясувати слідство
Він також додав, що Національна антитерористична прокуратура (PNAT) не брала справу "на цьому етапі". PNAT, зі свого боку, зазначила, що вона "стежить за процедурою, яку зараз проводить прокуратура Ла-Рошелі".
Чоловіка взяли під варту за "замах на вбивство". Розслідування було доручено дослідницькому відділу Пуатьє за підтримки дослідницьких бригад Рошфора та Ла-Рошель.
Підозрюваний чинив опір під час арешту. Його затримали, застосувавши електрошокер
Прокурор очікує "більш консолідованої та детальної інформації" щодо профілю підозрюваного, перш ніж оприлюднити подальші подробиці справи.
Доповнення
